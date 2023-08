MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat ni Andrea del Rosario na maging parte ng "Dirty Linen" na ngayon ay nasa huling dalawa linggo na.

Sa naging pagbisita ni Del Rosario sa "Magandang Buhay" kasama sina Janice de Belen at Tart Carlos nitong Lunes, inamin nito na hindi pa rin siya makapaniwala na napasama siya sa napakagandang serye at nakatrabaho ang ilan sa mga pinakamamagaling na bituin.

"I've been in the business for 30 years na rin po. I think ito 'yung isa sa projects na talagang minsan you have to pinch yourself 'Ay! I am part of this, wow!' So I am very, very grateful na kahit papaano ay naisingit ako roon sa ensemble cast na ito. Ang ibig kong sabihin with 'yung inventory ng artista natin, siyempre to be part of a big cast like this, talagang nakakagulat ba?" ani Del Rosario.

"At nararamdaman namin ni Ms. J (de Belen) 'yan kasi after lumabas 'yung scenes namin doon namin nakita 'yung impact nung characters namin. 'Yung pagtanggap nila doon sa role, sa aming love team," dagdag ni Del Rosario.

Pag-amin naman ni De Belen, totoo namang nakakabigla ang pagshi-ship ng ilan sa kanila ni Del Rosario.

"Actually nakaka-shock, nakakanerbiyos. 'Di bale ako kasi single ako. Eh ikaw 'yung may partner, ikaw 'yung may daughter," ani De Belen.

"Yeah tini-text nila si Anthony, 'yung daughter ko. In-explain ko naman sa daughter ko 'yon and she understands," tugon ni del Rosario.

Bagama't hindi ito ang unang beses na gumanap sila bilang miyembro ng LGBTIQA+, inamin ni Del Rosario na ito ang unang beses na humalik siya ng isang batikang aktres.

"Smack lang, pero ninenerbisyos pa ako," ani del Rosario.

Ayon naman kay De Belen, ang ipinapakitang tapang at lakas ng kanilang mga karakter sa serye ang dahilan kung bakit ito kinapitan ng mga manonood.

"I think 'yung reception ng tao sa amin ni Andrea, I don't think it has something to do only because bisexual ako o lesbian siya, I don't think so. I think it's the idea of us being empowered women. It's the empowerment, it's the strength, it's our courage," ani De Belen.

Sa programa, ibinahagi rin nina De Belen, Del Rosario at Carlos ang mga bagay na hindi nila makakalimutan sa taping ng serye.

Ayon kay Carlos, maliban sa pagkakataon na makasama ang ilan sa mga magagaling na artista, hindi niya makakalimutan ang kanilang mga bonding lalo na sa pagkain.

"Mayroon kaming 'dirty' pantry kung tawagin," ani Carlos.



"At saka lagi kaming busog. Ang mga tao sa taping na ito, lahat kami, lahat ng tao sa show na ito ay takot magutom. Mayroon kaming 'dirty' pantry so kanya-kanyang ambag, whatever you can bring ilalagay namin doon. Nung una konti lang, mga chichirya lang. Hanggang sa lumalaki, dumadami na may mga pa-sandwich na, may puto," ani De Belen.

