Naniniwala ang singer na si KZ Tandingan at asawa nitong si TJ Monterde na kayang makipagsabayan ng mga awitin mula sa Visayas at Mindanao sa mga karaniwang kantang naririnig ng mga Pilipino na Tagalog at Ingles.

Sa ulat ng PUSH, sinabi ni Tandingan na dekalidad ang mga kantang nagagawa ng mga singer-songwriter mula sa iba pang bahagi ng bansa na maihahanay pa umano sa international level.

“ ’Pag given a chance feeling ko kaya makipag-compete kasi ang dami daming mga artists from Mindanao and Visayas who are amazing singer-songwriters na naghihintay lang talaga magkaroon ng opportunity,” saad ng mang-aawit.

“Even producers na ’pag pinakinggan niyo ’yung quality ng pag-produce nila ng mga tracks, wala pang vocals ito ha, just producing the track na kakantahan mo, puwede siyang nandu’n sa international level ng quality. And that is something that we should be proud of.”

Kaya naman umaasa itong mabibigyan din ng sapat na pagkakataon ang mga kantang Bisaya na makakuha ng atensyon kagaya ng mga kantang nailalabas sa kalakhang Luzon.

Sang-ayon din kay Tandingan ang kaniyang asawa at ipinaliwanag na dapat mawala na ang regionalistic mindset ng mga Pilipino pagdating sa mga kanta.

Ayon kay Monterde, palaging nakakahon ang mga awiting Bisaya bilang regional songs lalo na sa mga awarding events.

“I think makakapag-break through lang ’yung Bisaya songs if we keep on producing if we take out the regionalistic mindset. ’Yung parang ’pag tinanggal natin na it’s a regional song,” saad nito.

“Example na lang siguro na there are magagandang songs pero in award giving bodies it never gets to be nominated as Best Pop Song, Best Mellow Song despite kahit gaano kaganda yung Bisaya song. Lagi siyang nag-fo-fall sa Best Regional Song. Kahit na ang dami pa sanag categories na puwede niyang puntahan.”

Dagdag pa ni Tandingan, naghihintay lamang ang mga musikero sa ibang mga probinsya sa bansa na mabukas nang mas malaki ang pinto para sa kanilang musika.

“We are trying to open a door na hindi masyadong napapansin na puwede nating i-explore, na puwede nating ipakita hindi lang sa buong Pilipinas kundi puwede natin ipakita sa buong mundo,” pahayag ng singer.

Nito lamang nakaraang linggo, inilabas ng dalawa ang Visayan songs na “Dodong” at “Inday” na sinulat nila para sa isa’t isa.

