TINGNAN: Unang pictorial ni Jodi Sta. Maria sa showbiz

MAYNILA -- Nagbalik-tanaw ang aktres na si Jodi Sta. Maria noong bago pa lang siya sa mundo ng showbiz.

Sa Instagram, ibinahagi ni Jodi ang retrato na kuha pa noong 1998 nang una siyang sumabak sa pictorial bilang artista.

"1998. Yung kalmang kalma ka kunwari sa picture pero hindi ka makapaniwala at halos mamatay ka na sa kilig nung pictorial dahil magiging artista ka na," ani Jodi na isa noon sa pinakabatang miyembro ng Star Magic.

Nagsimula ang karera sa telebisyon ni Jodi noong maging parte siya ng "Gimik." Naging sunod-sunod ang paglabas ni Jodi sa mga serye ng ABS-CBN hanggang bumida siya sa "Be Careful With My Heart" noong 2012 kung saan nakasama niya si Richard Yap.



Muling pinahanga ni Jodi ang mga tagahanga sa pagganap niya bilang Amor Powers sa remake ng "Pangako Sa 'Yo" noong 2015 kung saan kasama niyang bida sina Ian Veneracian at ang sikat na tambalan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Ngayong taon, aabangan si Jodi bilang bida-kontrabida sa paparating na serye ng ABS-CBN na "Ang Sa Iyo ay Akin" na ipapalabas sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.