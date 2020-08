'Pastillas Girl' at Flow G, naging bukas sa kanilang relasyon

MAYNILA -- Naging bukas sina Angelica Jane Yap o nakilala bilang “Pastillas Girl” at nobyo nitong rapper na si “Flow G” tungkol sa kuwento ng kanilang relasyon.

Sa kanilang vlog, sinabi ni Angelica na nagkakilala sila ni Flow G sa shoot noon para sa music video ng grupong Ex Battalion kung saan isa sa mga miyembro ang rapper.

“Nagkakilala talaga kami sa isang music video shoot sa ‘Follow My Lead.’ Ako nga ‘yung tumatakbo-takbong naka-two-piece. Sakto kasi ‘yung scene na ‘yun doon din sa beach, ‘di ba? Parang pagkatapos ng scene niya, kami na. Ayun target locked ako ni lodi,” kuwento ni Angelica.

Pag-amin ni Angelica, hindi niya inakala na mauuwi sa relasyon ang hindi magandang umpisa nang pagkakakilala nila ni Flow G.

“Nagsimula talaga tayo sa bad start. Thinking about it now, before talaga parang maiisip mo talaga na walang kapag-a-pag-asang magiging girlfriend or boyfriend mo kasi nga ang pangit ng start natin,” ani Angelica na inaming hindi na nagkaroon ng ligawan.

“Wala. Mga patutsada lang talaga. 'Yung mga vlog natin 'yun talaga ang nagiging bonding moment natin, kasi tayong dalawa lang talaga,” ani Angelica.

Ibinahagi rin ng magkasintahan kung bakit hindi muna nila agad sinabi sa publiko ang kanilang relasyon.

“Alam niyo, naniniwala kasi kaming kapag konti ang nakakaalam, mas konti rin ‘yung nakikialam. Noong time na ‘yun parang ang dami ring judgment na 'for the vlog lang ‘yan,'” ani Angelica.

“At isa pa, paano nating sasabihin na tayo na. Sasabihan tayo ng mga tao niyan na ‘sino ang may paki? eh di kayo na.' 'Di ba parang ang pangit sabihin na 'sikat ba kayo? bakit may mga official-official release pa kayo na kayo na. Artista kayo?' Parang ayaw namin ng ganun kaya kami act normal na layo tayo kung ano talaga 'yan,” dagdag na paliwanag ni Flow G.

Nakilala si 'Pastillas Girl' sa "It's Showtime" noong 2015.