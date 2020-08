PANOORIN: Isa na namang karakter sa 'Love Thy Woman,' nagpaalam

MAYNILA -- Nagpaalam na ang karakter ni Manny Tanchangco (Mari Kaimo) sa serye ng ABS-CBN na "Love Thy Woman" na napapanood ngayon sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Nitong Huwebes, natagpuang wala nang buhay sa kanyang opisina si Manny, ang matalik na kaibigan ni Adam Wong (Christopher de Leon).

Namatay si Manny matapos makipagtalo sa mag-inang sina Dana (Yam Concepcion) at Lucy (Eula Valdez) sa mga plano nito tungkol sa kumpanyang naiwan ni Adam na napatay naman ng hindi pa nakikilalang suspek.



Watch more in iWant or TFC.tv