Gloc-9, may payo sa mga musikero: 'Music is for everybody!'

MAYNILA -- Tila nagbigay na rin ng opinyon ang sikat na rapper na si Gloc-9 sa usapin tungkol sa mga anak ng artista na umano'y mas nabibigyan ng break pagdating sa musika.

Kamakailan ay naging hot topic ito nang mag-viral ang anak ni Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao nang mag-perform ito sa Wish bus.

Gamit ang kanyang social media accounts nitong Biyernes, iginiit ni Gloc-9 na walang pinipili ang musika.

"Music is for everybody! Mayaman o mahirap, kilala man o hindi. Maaaring mas madali para sa iba dahil mas may resources sila pero hindi ito basehan kung sino ang mas karapat-dapat. Ang tanong ay kung gaano mo ito kamahal at pagtatrabahuhan. Kaya mo ba itong ipaglaban kahit mahirapan ka at tila walang pumapansin sa 'yo, o kapag parang walang nangyayari ay tatalikuran mo?" ani Gloc-9.

Paalaala pa ni Gloc-9, hindi makakamtan ang kahit ano pa mang pangarap kung titigil ka.

"Lagi nating tatandaan na sa kahit na ano mang inaasintang pangarap, kapag umayaw ka, doon ka lang matatalo. Laban! Tumba! Tayo! Laban ulit!"



Si Gloc-9 ang nagpasikat ng mga awiting tulad ng "Magda," "Halik," "Sirena" at "Upuan."