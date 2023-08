Watch more News on iWantTFC

Hindi na madalas mapanood sa pelikula at telebisyon ang aktor na si Marvin Agustin.

Pagbabahagi niya kay Karen Davila sa programang "My Puhunan," binalikan diumano niya ang kaniyang "first love."

"First love ko talaga ang industry na 'to (food business) as early as what, 14 years old. I am already working in the restaurant, in the F and B industry as 'yun na nga, sabi mo mascot, waiter, taga-hugas ng plato. So, parang, nasa pagkatao mo na," kuwento niya.

Abala ngayon ang aktor sa pagpapatakbo ng kaniyang restawran - industriyang kaniyang pinagmulan bago maging artista.

Nagsimula siya noon sa food cart business hanggang sa naisipan niyang mag-invest sa kainan ng kaniyang kaibigan.

May sarili na siyang restawran ngayon at para patakbuhin ito, nag-aral siya mismo ng culinary para malaman ang operasyon ng isang kusina na puso ng ganitong uri ng negosyo.

"I want to know what goes on in the restaurant and ang puso ng restaurant ay nasa kusina. Kaya sabi ko nu'n though nagluluto na ako nu'n sa bahay, sa mga kaibigan, pero iba 'yung when you're speaking with the chefs already. You have to speak their language para hindi kayo nalilito. So, I studied culinary so I would understand the kitchen more," pagdedetalye niya.

Hindi tinatalikuran ni Marvin ang pagiging artista.

Sadyang espesyal sa puso niya ang pagnenegosyo.

"Nu'ng naging artista ako though it's a different world which I also enjoy and learned a lot pero parang hinahanap din ng katawan ko 'yung hirap at kaligayahan ng isang food business that's why 'yun nga kahit nag-a-artista na kasama pa rin siya sa plano na gusto kong bumalik sa restaurant," ani Marvin.

Alamin ang takbo ng kaniyang negosyo dito lamang sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

