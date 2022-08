Screenshot from ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MANILA — The stars of hit Pinoy teleserye "FPJ's Ang Probinsyano" thanked their fans after the show's finale on Friday.

In an Instagram post, John Prats, who served as one of the directors and as Jerome Girona in the show, posed with Coco Martin in the last sequence of the series.

"We made it, Paps! Mahal na mahal kita! Salamat po sa inyong lahat!" Prats said.

Shaina Magdayao, who played the role of Roxanne Opeña, looked back at her moments with the cast.

"Sa dinami-rami ng pinagdaanan nating lahat, kahit saan siguro tayo dalhin ng buhay, hindi mawawala sa puso natin ang isa't isa. Kaya maraming salamat sa inyo. Mami-miss ko kayo at hinding hindi ko kayo makakalimutan," she said.

"At kung bigyan man ulit ako ng pagkakataon na ulitin lahat ng ito, lahat ng hirap, saya, lahat ng sakripisyo, wala akong papalitan ni isa sa inyo ... isang prebilihiyo na lumaban kasama ninyong lahat at ipaglaban ang tama."

Julia Montes, who made her comeback in the finale episode, dedicated a message to Martin.

"Sa 7 taon na itinakbo ng Probinsyano … isa at ikaw ang napakalaking parte ng success ng buong show … sa dedikasyon, pagmamahal at sipag na binigay mo sa show , isang karangalan na mapanuod kang magtrabaho sa FPJAP… saludo ako sa puso na binibigay mo sa lahat ng ginagawa mo," she said.

"Mula sa pangarap lng noon, ngayon naisakatuparan mo na ang pagdidirek at ang totoo ay higit pa ang binibigay at pinapakita mo … proud na proud ako sayo! Congratulations aming Cardo Dalisay."

More than 500,000 viewers simultaneously watched "Ang Probinsyano" on YouTube in its finale episode.

