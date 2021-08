MAYNILA -- Ibinida ng aktres na si Sharon Cuneta ang pagiging mabuting kaibigan ni Rosanna Roces.

Sa Instagram nitong Huwebes, ibinahagi ni Cuneta ang pagmamahal kay Roces na inilarawan niya bilang isang totoo at tapat na tao.

"I really love this woman. So real, so honest. Napakarami nang napagdaanan at ang napakaganda ay napakarami niyang natutunan. Pinagtagpo kami ng Panginoon sa tamang panahon," ani Cuneta.

Ayon pa kay Cuneta, batid niyang mapagkakatiwalaan ang aktres bilang isang kaibigan.

"Wala akong kaduda-duda kay Osang... I know I can trust her and pour my heart out to her anytime, without having to worry that she would betray me. I am blessed to be called her friend," ani Cuneta.

Nagsimula ang pagkakaibigan nina Cuneta at Roces sa pelikulang "Revirginized" na idinirehe ni Darryl Yap.

Sa nakaraang post ni Roces sa Instagram, iginiit nito na aalagaan niya ang tiwala at pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Cuneta.

Ani Roces, ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ni Cuneta na inilarawan niyang may mabuting puso.

Nito lamang Mayo, ibinahagi ni Roces sa pamamagitan ng social media ang mamahaling personalized bag na ibinigay sa kanya ni Cuneta.

