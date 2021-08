Ara Mina, emosyonal dahil sa natupad na dream wedding

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Hindi napigil ng aktres na si Ara Mina ang maging emosyonal nang mapag-usapan ang kanyang naging kasal kay Dave Almarinez noong nakaraang Hunyo sa Baguio.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, naiyak si Mina nang mapag-usapan ang pinangarap na kasal na nagawa niyang tuparin.

"Sobrang pinagdasal ko siya talaga. Kasi may mga naga-advise din na mag-civil muna kayo kasi baka mamaya, pandemic. Sabi ko, you know what? I've been helping people, we've been helping people through the years na single life ko marami akong natulungan. Parang I think I deserve this. And I'm very thankful na masaya ang mga tao para sa akin, para sa amin," ani Mina.

"Talagang sumunod naman kami sa protocol. Sobrang overwhelmed lang kasi natupad ang dream ko, natupad ang pinagpipray ko. It's so sad lang na hindi ko lang ma-invite lahat ng mga mahal namin sa buhay, mga friend namin, mga kamag-anak namin, lalo na ako malaki ang pamilya ko, dahil nga kailangan namin na sumunod sa protocol," dagdag ni Mina.

Ayon sa aktres, ang sarap sa pakiramdam na naganap ang pinapangarap niyang kasal lalo't sinabi niya sa sarili na isang beses lang siyang maglalakad sa altar.



"Noon pa, gusto ko talaga ganito ang maging wedding ko. Kasi sabi nila isang beses ka lang ikakasal. Pero ako sasabihin ko, isang beses lang ako ikakasal. Gusto ko isang beses lang ako ikakasal. So gusto ko i-all out. As in talagang binuhos ko ang heart ko sa details ng wedding, even the motif lahat ng pagka-arte ko, pagka-OC ko. Pati hat, idea ko 'yan. Gusto ko parang royal sila," ani Mina.

Sa programa, bumisita rin ang kaibigan ni Mina na si Sunshine Cruz na isa sa kanyang bridesmaid.

Ayon kay Cruz, masaya siya na sa wakas ay nahanap na ni Mina ang taong magmamahal sa kanya at maging sa anak nito. May isang anak si Mina sa dating karelasyon.

"Nakakatuwa lang to find someone who will accept you for who you really are. Kaya grabe ang iyak ko noon (sa kasal). Sobrang happy," ani Cruz na iginiit na palagi lang siyang nandiyan para kay Mina.

Bumuhos muli ang luha ni Mina nang magpasalamat kay Cruz sa pagmamahal at pagtatanggol nito sa kanya bilang isang kaibigan.

"I want to thank her at malaman na ng mga tao na pinagtatanggol niya ako behind the camera sa mga umaapi sa akin and I really appreciate that. Kahit noon pa, ipinagtatanggol niya ako, kahit hindi pa sila ng brother ko. Nararamdaman ko ang love niya, she's very sincere and very frank. 'Yun ang gusto ko sa kanya prangka siya. Thank you, sis," ani Mina.

Si Cruz ay nobya ng kapatid ni Mina na si Macky Mathay.

"I really hope na talagang magtuloy-tuloy na sister-in-law tayo, 'di lang friends. So we'll pray. I will pray for that si Lord naman ay talagang mabait 'yon," ani Mina kay Cruz.

Sa ngayon ay parte si Mina ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."