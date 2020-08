PANOORIN: Yam, binulaga ng sampal si Kim sa 'Love Thy Woman'

MAYNILA -- Muling nagpang-abot sina Dana (Yam Concepcion) at Jia (Kim Chiu) sa serye ng ABS-CBN na "Love Thy Woman" na ngayon ay napapanood sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Nitong Miyerkoles, binulaga ng sampal ni Dana si Jia na sumundo sa inang si Kai (Sunshine Cruz) sa presinto matapos itong makulong nang mapagbintangan sa pagkamatay ni Adam Wong.

Dahil sa galit at selos, sumugod sa presinto si Dana nang malaman na nagtungo rin doon ang dating asawa na si David (Xian Lim) para sunduin sina Jia at Kai.

