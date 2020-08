Diego Loyzaga, masaya para sa dating ka-love team na si Sofia Andres

MANILA -- Masaya ang aktor na si Diego Loyzaga para sa dati nitong love team partner na si Sofia Andres na kamakailan lang ay inamin na sa publiko na mayroon na siyang anak.

"I am really happy for Sofia. I see in her posts that she's happy. Someone's well-being, their mental health, it's important and nakikita ko sa napo-post ng family ni Sofia at siya mismo na she's happy. So I couldn't wish her anything more in the world but that," ani Diego kay MJ Felipe ng ABS-CBN News sa isang media conference nitong Martes.

Ayon kay Diego, hindi pa sila nakakapag-usap ni Sofia.

"Pero sinabi ko sa sarili ko when the day comes na I bump into her or I see her, I think definitely (mag-uusap kami). Pero for me to message, ayaw ko lang kasi baka a different message is received from the other people, from their part. Siyempre walang masamang tinapay for me, pero ayaw ko lang makabastos in any way. But of course I really do wish her the best and I'm happy that she's happy," ani Diego.



Sa ngayon sa ilalim ng pangangalaga ng Viva Artists Agency, nais ni Diego na pagtuunan ng pansin ang kanyang career.

"This time around I really want to focus on the acting ... movies under Viva Films," ani Diego. "Mayroon na pong isa, script pa lang po, pero hindi pa namin napag-usapan o nakapag-meeting tungkol sa kanya."

Matatandaang halos dalawang taon nagpahinga mula sa showbiz si Diego.

Ayon kay Diego sa ngayon ay handang-handa na siya sa kanyang pagbabalik.



"Every single part of me wants to go out there and work again. I'm just really excited to go back to work," ani Diego.