MAYNILA -- Nilinaw ni Joshua Garcia ang estado ng samahan nila ni Jane de Leon sa panayam sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

Kasama si Garcia sa seryeng "Mars Ravelo's Darna" na pinagbibidahan ni De Leon. Magsisimula itong ipalabas sa Lunes, Agosto 15.

Iginiit ng aktor na magkaibigan lamang sila ng kanyang co-star at propesyunal ang turingan nila sa isa't isa.

"Magkaibigan lang kami ni Jane," paunang tugon ni Garcia sa tanong ng isa sa mga host na si Regine Velasquez.

"Mabait si Jane, maganda si Jane, matalino si Jane. Napakagaan niyang kasama, magaan siya sa eksena... It's just that parang hindi puwedeng unahin 'yung ganun," dagdag ni Garcia, na ang karakter ay si Brian Robles, isang mabuting pulis na tutulong kay Narda/Darna (De Leon).

"Dapat professional eh, ang hirap ng tinatrabaho namin."

Samantala, sa "Magandang Buhay" ay sinorpresa si Garcia ng kanyang ina na si Fe Espineli.

Ayon sa aktor, nagsimula silang maging malapit muli ng kanyang ina sa kasagsagayan ng pandemya, at ang ina rin niya ang tumutulong sa kanya sa pagbabalik niya sa pag-aaral.

Matatandaang lumaki si Garcia sa kanyang ama na si Gaudencio.

Pagkatapos na maging parte ng "Pinoy Big Brother" at makagawa ng sariling pangalan sa show business, masaya siya at ang ama nito sa pagbabago ng kanilang buhay.