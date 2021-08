MAYNILA -- Ibinahagi ni Zeus Collins sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles ang kuwento tungkol sa tattoo na ipinalagay niya sa kanyang kaliwang binti.

"Buong Hashtags pinatato ko rito sa binti ko," ani Zeus.

Aniya, ang tattoo ay paalala ng mga biyayang natanggap niya nang mapabilang siya sa grupong Hashtags na nabuo sa "It's Showtime."

"Kasi sabi ko kahit na siguro tumanda ako o mawala ako rito kumbaga iba talaga ang impact sa buhay ko noong naging Hashtags ako," ani Zeus.

"Kumbaga talagang ibinigay ang blessing na ibinigay sa akin ni Lord noon. Napunta kami sa 'Showtime.' So sabi ko, kumbaga pinag-isipan ko rin talaga siya, 'yun pinatato ko. Sabi ko, eto na 'yan, 'di na mabubura 'yan," kuwento ni Zeus na kasama ring bumisita sa pang-umagang programa ng ABS-CBN ang isa pang miyembro ng Hashtags na si Nikko Natividad.

Maliban kay Collins at Natividad, kabilang din sa Hashtags na ipinakilala sa publiko noong Nobyembre 11, 2015 sa "It's Showtime" sina Jimboy Martin, Tom Doromal, Jameson Blake, McCoy De Leon, Paulo Angeles, Jon Lucas, Ryle Santiago, Ronnie Alonte, at Luke Conde.