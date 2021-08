MAYNILA -- Sa loob ng 14 na taon, nagbigay saya sa mga manonood ang sikat na kiddie gag show ng ABS-CBN na "Goin' Bulilit" kung saan nagsimula ang ilan sa mga pinakasikat na artista ngayon.

Ilan sa mga nagbigay saya noon sa mga manonood ay sina Mutya Orquia, Bea Basa at CX Navarro.

Sa Inside News ng Star Magic, ibinahagi ng tatlo kung ano na ang pinagkakaabalahan nila ngayon.

Watch more on iWantTFC

"Ngayon wala pa pong pasok. Hindi ko pa masabi basta po mayroong aabangan ang mga fan ko at mapapanood," ani Mutya na nakilala sa pinagbidahan niyang serye na "Mutya" noong 2011 kung saan gumanap siya bilang isang batang sirena.

Ayon sa aktres, ito ang hindi niya makakalimutang proyekto, habang ang batikang aktres naman na si Sylvia Sanchez ang 'di niya makakalimutang artista na nakasama niya.

Nakatrabaho ni Mutya si Sanchez sa 2019 seryeng "Pamilya Ko."

"Kasi ang dami ko rin pong natutunan dahil sa kanya," ani Mutya na nakilala rin bilang si Abby sa seryeng "Be Careful With My Hearts."

Samantala, sa ngayon ay naghahanda na sa pagpasok niya sa senior high school si Bea.

"Preparing po ako sa senior high school since malapit na rin pong magpasukan," aniya.

Para kay Bea, "Goin Bulilit" pa rin ang hindi niya malilimutang karanasan sa showbiz.

"Goin' Bulilit po talaga, kasi since parang hindi po kami nagtatrabaho roon. Parang nage-enjoy lang po kami. Parang meeting our friends every Saturday. Tapos parang taping, taping lang po. At saka sa 'Goin' Bulilit' doon din po nagbukas ang maraming doors for the industry," ani Bea na inaming si Francine Diaz ang hindi niya makakalimutang aktres na nakatrabaho.

Nagkasama ang dalawa sa seryeng "Kadenang Ginto."

"Ang role ko po sa 'Kadenang Ginto' which is 'yung best friend niya. Ako po 'yung laging nasa tabi niya and in real life po parang naging close rin kami," ani Bea.

Samantala, si CX naman ay tumutulong ngayon sa negosyo ng kanilang pamilya.

"Tumutulong ako kina mommy kasi may tindahan kami ng foods po," ani CX na umaming ang seryeng "Two Wives" ang hindi niya makakalimutang karanasan bilang batang aktor. "Doon po ako natuto lalo," ani CX.

Pag-amin ng tatlo, miss na nila ang pag-arte at gusto nilang magpatuloy sa show business.

"Kasi parang 'yon na rin po 'yung kinalakihan ko at 'yon na rin ang naging passion ko. ... Gusto ko pong parang mag-stay kasi there's so much more pa po in showbiz. Parang konti pa lang po 'yung nata-tackle ko at konti pa lang 'yung natututunan ko," ani Bea.

"Na-miss po talaga at dahil doon ako nakilala and gusto ko po ulit ma-try ngayong age ko po. ... Gusto ko po ipagpatuloy dahil din po kay John Lloyd (Cruz), kasi siya ang idol ko lalo na sa pag-arte," ani CX.

"Super na-miss ko po lalo na nung quarantine na bawal lumabas. Sa bahay po naga-acting ako sa harap ng salamin, kaya super na miss ko talaga. ...Para sa akin kasi gusto ko pa po 'yung may mga napapasaya akong tao at gusto ko rin 'yung na-cha-challenge ako sa bawat role na ibinibigay sa akin," ani Mutya.