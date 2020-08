Kantiyawan ng ex-lovers na JoshLia pinagpiyestahan, kinakiligan ng netizens

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Back to work muli ang mag-ex na sina Joshua Garcia and Julia Barretto para sa short film na "E-Numan" sa digital special na "Love Unlock."

Katunayan, trending ang asaran ng dalawa sa social media.

"Hinihintay ko, ju yung followback ko? Hindi pa ako fina-follow sa Instagram eh. Actually pinag-usapan na namin yan before pa eh parang sa plane yun tapos sabi ko sa kanya, in-unfollow mo ako? pero pinagtawanan lang namin," ani Garcia.

Challenging ang proyekto para sa dalawa dahil sa new normal set-up.

"I never thought na sa tagal-tagal na natin lahat sa industrya makakagawa pa tayo ng maikling pelikula digitally, via Zoom, or an app. Mas na-admire ko pa yung production," ani Barretto.

After din ng kanilang mga successful na tambalan sa big screen, balik trabaho sina Gerald Anderson at Arci Muñoz para pa rin sa "Love Unlock."

Daring at bawal ang pa-sweet sa tuksuhan ng kanilang mga karakter.

"Ang masasabi ko talaga iba ang sex appeal ni Arci. Kasama rin sa kwento namin yun eh," ani Anderson.

Mapapanood nang back to back ang "Love Unlock" sa Sabado, 7:30 p.m. sa Kapamilya Online Live.