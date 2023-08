Ryan Bang, iginiit na 'sincere' siya sa nililigawang Pinay

MAYNILA -- Iginiit ng komedyante at isa sa mga host ng "It's Showtime" na si Ryan Bang na "sincere" siya sa kanyang nililigawan ngayon na Pinay.



"Hindi kita niloloko. Sincere ako sa iyo," sagot ni Bang nang hingan ng mensahe ng mga kasamahan sa "It's Showtime tungkol sa kanyang nililigawan na hindi niya pinangalanan.

Naging bukas si Bang sa kanyang nililigawan nang maalala ni Amy Perez, isa sa mga kasamahan niyang host, ang nasabi niya sa nakaraang panayam tungkol sa pagmamahal niya sa Pilipinas at mga Filipino.

"Alam ni Lord 'yan araw-araw ako nagpi-pray gamitin niyo ako para makapagpasaya ng kababayan kong Filipino at gusto ko maraming yumaman dahil sa akin," pag-ulit ni Bang.

"Ang kulang na lang ay asawa ko Pinay," ani Bang na ipinaliwanag kung bakit nais niyang mapangasawa ang isang Filipina.

"Kasi halimbawa may anak ako baka sa sobrang bulol ko ay hindi niya maintindihan kaya gusto ko asawa ko ay Pinay," ani Bang.

Sa nagdaang panayam ni Boy Abunda kay Bang, iginiit ng komedyante ang pagnanais na manatili habambuhay sa bansa.