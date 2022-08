MAYNILA -- Nagpasalamat ang aktor na si Coco Martin sa mang-aawit na si Gary Valenciano para sa lahat ng suporta, pagmamahal at inspirasyon na ibinibigay nito sa kanya.

Para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa "Magandang Buhay," nakatanggap ng video message si Valenciano mula sa bidang aktor ng "FPJ's Ang Probinsyano."

"Maraming-maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal niyo po sa akin personally. Sa lahat po ng teleseryeng ginawa ko ay lagi kayong nandiyan para tulungan ako. Kayo po ang inspirasyon ko, kayo po ang lucky charm ko. At kayo ang hinahangaan ko bilang tao at bilang isang magaling na mang-aawit at artista. Salamat po sa lahat. Kung alam niyo lang at sobrang mahal na mahal ko kayo. Sana po ay lagi kayong maging malakas at ligtas at laging masaya. God bless you and more power at sana ay magkita ulit tayo sa 'ASAP.' At walang sawa po akong magpapasalamat at yayakapin kayo," mensahe ni Martin kay Valenciano.

Ibinahagi naman ni Valenciano ang kanyang reaksiyon sa natanggap na mensahe mula kay Martin.

"Si Coco kasi after my operation, siya yung isa sa mga artista na bumisita sa akin. Tapos sabi niya puwede ba akong gumawa ng theme song which is 'Ililigtas Ka Niya.' Sabi ko sa kanya matagal na akong hindi nagsusulat ng kanta. Sabi niya, 'hindi po, baka puwede kayong mag-collaborate ni Jonathan Manalo. Pero Sir Gary gusto namin ng kanta na hindi lang magiging theme song ng 'Ang Probinsyano' pero yung maaring maging theme song din ng buhay ng tao.' Tapos 'yung 'Ililigtas Ka Niya' yan nga ang naging result. So, thank you so much Coco," ani Valenciano.

Maliban dito, hindi rin makakalimutan ng mga manonood ang bersiyon ni Valenciano ng awiting "Wag Ka Nang Umiyak," na isa rin sa naging theme song ng "Ang Probinsyano," ang tinaguriang "pambansang teleserye" na magtatapos na ngayong Biyernes, Agosto 12.

Sa programa, nakatanggap din ng video message para sa kanyang kaarawan si Valenciano mula sa aktres na si Maymay Entrata.

Ikinatuwa rin ni Valenciano ang regalo at mensaheng natanggap mula sa kanyang apong si Leia, anak ng kanyang panganay na si Paolo.

Para sa kanyang kaarawan, sorpresa rin ang naging pagtungo sa "Magandang Buhay" nina Karylle at Yael Yuzon na inaanak ni Valenciano.

Ibinahagi rin ni Valenciano ang kanyang hiling para sa kanyang kaarawan.

"I am really praying for good health. Siyempre lahat tayo ngayon ay laging health ang nasa isip natin. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, kung ano ang maaring maging bagong virus. Siyempre ayaw natin 'yan but it seems like the world is so uncertain now. So I'm praying na I just stay in good health para sa ganun I have many more years of being able to inspire, and to encourage, and to be able to maximize yung ibinigay sa akin ni Lord. Para sa ganoon kapag dating ng oras o panahon na makita ko Siya face-to-face, marinig ko Siyang magsabi ng 'hey good fight, you ran a good race, you fought a good fight.' And I'll be like 'yeah,'" ani Valenciano na nagpasalamat sa lahat ng mga walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa kanya.

Maliban sa pagiging parte ng musikal na "Joseph The Dreamer," nakatakda rin ang US concert tour ni Valenciano sa Setyembre.

