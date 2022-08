Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Viral ngayon sa social media ang reaksyon nina Kaladkaren at Ruffa Gutierrez hinggil sa mga langgam at mga Pilipino sa "It's Showtime" nitong Miyerkoles.

Sa "Miss Q&A" segment ng show, tinanong ang mga kandidata: "Kung talagang masipag ang mga langgam, bakit walang napapabalitang umasensong langgam?"

Diniin ng contestant na si Ralph Conducto Romero ang kahalagahan ng pagkakaisa tulad ng mga langgam.

" Dahil meron sila nu’ng unity, sama-sama silang nagtatrabaho, sama-sama silang nagke-credit-grabbing doon sa natamo nila na success sa kanilang colony," ani Romero.

"Dapat ’yun din po ’yung sinasabuhay natin sa Pilipinas. Dapat matuto tayong magkaroon ng unity nang sa gayon tayo’y magkaisa, patungo sa magandang kinabukasan."

Kilala bilang supporter ni President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. na may temang "unity" nitong eleksyon, natuwa si Gutierrez sa sagot ng kandidata.

"Maganda ’yung pino-promote mo, ’yung unity. ’Yun talaga ang kailangan natin ngayon especially ’yung mga tao nag-aaway-away laging nagba-bash-bash, kahit mga langgam ’yan, hindi natin alam ang nangyayari sa kanila. Malay mo, nag-aaway-away din sila but I love that you promoted unity," aniya.

Nakulangan naman si Kaladkaren sa kanyang sagot at sinabing maaari sana itong ihalintulad sa mga mahihirap na Pilipino na patuloy pa rin ang kayod pero hindi umaasenso dahil sa sistema ng lipunan.

"Pwede niyong gawing metaphorical eh. Bakit ’yung mga langgam parang mga tao di ba? ’Yung mga mahihirap nating kababayan kahit gaano kahirap silang nagtatrabaho hindi sila umaasenso because of bad system because of so many things on social issues, nao-oppress sila. Pwedeng ganoon ’yung atake," aniya.

Natalo si Romero na may 7.7 points laban sa kandidatang si Rochelle Domingo na may 8.3 points.

