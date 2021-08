Jolina Magdangal, inamin ang takot dulot ng pandemya

MAYNILA -- Aminado ang aktres at host na si Jolina Magdangal na nababalot ng takot ang kanyang puso dahil sa pandemya.

Ito ang naging pag-amin ni Magdangal sa kanyang post sa Instagram nitong Martes nang ibahagi niya ang sulat para sa kaarawan ng kanyang inang si Paulette.

Aniya, marami siyang plano para sa espesyal na araw ng ina, pero hindi ito natupad nang isailalim muli sa enhanced community quarantine o ECQ ang NCR at mga karatig-lalawigan para maiwasan ang posibleng pagdami ng mga kaso ng Delta variant ng COVID-19.

"Nung isang araw bigla po akong naiyak habang nagla-lunch kami nina Pele, Vika at Mark. Naisip ko po kasi na dapat sa araw na ito magkakasama tayo sa bakasyon para celebrate birthday mo. Dami ko po inayos para dun. Nag-usap pa po kami ni ate ng mga pa-surprise para sa 'yo. Pero wala ako nagawa kung hindi magkulong ulit sa bahay at mag-video call dahil sa ECQ ulit. Dumaan na naman po ang birthday n'yo nang hindi tayo magkakasama at hindi ko po kayo naakap," ani Magdangal.

Pero sa kabila ng takot, labis ang pasasalamat ng aktres na maayos ang kalagayan ng kanyang mga magulang na naninirahan sa Tagaytay.

"Sa totoo lang po, 'yung puso ko ngayon ay sobra pong nababalot na naman ng takot dahil sa mas matindi ang pandemya. Pero lagi pa rin po ako nagpapasalamat sa Diyos na OK na OK po kayo jan sa Tagaytay. Please po Mommy (and Daddy), stay safe po kayo lagi," aniya.

Sa huli, nangako si Magdangal na ipagdiriwang ang kaarawan ng ina kapag naging maayos na ang lahat.

"Pangako po na babawi tayo ng celebration n'yo 'pag medyo maluwag na po ulit at sure ang safety po natin lahat," ani Magdangal.