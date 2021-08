MAYNILA -- Kilig ang hatid nina Alexa Ilacad at Gab Lagman sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Miyeroles.

Matapos sumabak sa compatibility challenge kung saan kita ang pagiging magkatugma nila sa ilang mga bagay, kinilig ang mga host ng pang-umagang programa at ng mga manoood sa pag-amin ng dalawa na pareho silang maaring mahulog o ma-in love sa kanilang ka-love team.

Ito ang sinagot ng dalawa sa pagsabak nila sa "Who's Most Likely To" challenge kung saan nakasama rin nila ang iba pang guest ng programa na sina Zeus Collins at Nikko Natividad.

Sa challenge, ipapakita lang nila ang retrato na kanilang hawak kung ito ang tinutukoy ng tanong.

"Pwede bang both na lang," ani Lagman na iniharap pareho ang retrato nila ni Ilacad bilang tugon sa tanong na "Who's most likely ma-fall sa ka-love team?"

Iniharap naman ni Ilacad ang kanyang retrato bilang sagot.

Ang kilig na tambalan ng dalawa ay napapanood ngayon sa sikat na serye ng Kapamilya network na "Init sa Magdamag."

"First time ma-meet ni Mommy si Gab noong mag-swab test. Si Mommy may crush kay Gab 'yan. Gustong-gusto niya si Gab," pag-amin ni Ilacad.

Ayon kay Ilacad at Lagman, compatible sila bilang magkaibigan

"Nagkakasundo kami as friends. Nandoon 'yung respect. Nandoon 'yung boundaries. So nandoon lahat ng foundation for a good friendship,"ani Ilacad.

"Ganoon kami ka-compatible. Same answer kami," ani Lagman.

Ayon pa sa dalawa, maayos din ang kanilang samahan bilang magkatrabaho.

"Nakita naman po ni Gab na willing ako lagi tumulong sa kanya or to just be there for him, um-assist sa kanya, umalalay sa kanya. Pati sa personal life namin outside work, ganoon din ako sa kanya," ani Ilacad.

"Actually we really became good friends. Magaling kasi mag-advise on and off. I really appreciate her. I really enjoy working with her talaga," ani Lagman.