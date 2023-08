Epy Quizon, enjoy sa pagganap bilang Ador sa 'Dirty Linen'

MAYNILA -- Nagpasalamat ang aktor na si Epy Quizon sa mga manonood ng seryeng "Dirty Linen," na ngayon ay nasa huling dalawang linggo.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, ibinahagi ni Quizon ang taos-pusong pasasalamat sa pagmamahal at suportang natanggap ng serye kung saan ginagampanan niya ang karakter bilang Ador, ang mister ng karakter ni Angel Aquino.

"We feel the love from everyone talaga" ani Quizon.

Sa programa, nakakatuwa rin ang kuwento ni Quizon tungkol sa reaksiyon ng mga manonood.

"Love-hate relationship ako sa mga manonood. May mga nakalagay pa roon. Bakit hindi pa mamatay 'yung Ador na 'yan? Bakit ang pangit ng asawa ni Angel," ani Quizon.

Masaya ring ibinahagi ni Quizon ang mga bagay na na-enjoy niya sa pagganap bilang si Ador.

"Actually ako ang na-enjoy ko roon is the whole production at mga directors namin. Again, dina-dissect namin every scene with my co-actors. At mga co-actors ko you have to be on your toes. ... kasi mahihiya ka, dahil sobrang ang gagaling ng mga kasama ko," ani Quizon.

"Talagang pagdating mo roon may konting kaba na may konting teka muna, kailangan sumabay ako. ... ang gagaling ng mga 'yon sina Tessie Tomas, John Arcilla, Janice de Belen. Even the young ones sina Jennica (Garcia), sina Janine (Gutierrez), sila Christian (Bables). ... Hindi ka pwedeng mag-relax, ka-eksena mo Joel Torre. Like si Heneral (Arcilla) larger than like kapag kasama mo 'yon kahit hindi nagte-take, heneral," dagdag ni Quizon.

Mapapanood ang huling 12 gabi ng "Dirty Linen" sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.

