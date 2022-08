MANILA -- Malaking karangalan para kina Lorna Tolentino at John Estrada ang maging parte ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, prodyuser ng "pambansang telserye" na pinagbibidahan ni Coco Martin, ibinahagi ng dalawa ang hindi nila makakalimutang karanasan bilang mga naging bituin ng sikat na serye.

"Umabot ako ng tatlong taon na dapat ay 10 araw lamang. ...Marami po akong nagawa rito na mga eksena na bagong-bago. Naging action star na rin po ako, umabot na doon sa point na ganun," ani Tolentino na gumanap bilang si Lily Ann Cortez-Hidalgo, ang Unang Ginang at naging kalaban ng bidang karakter na si Cardo Dalisay (Martin).

"Ito ay papahalagahan ko dahil baka hindi na ito maulit pa muli. Isa siya sa mga teleserye na masasabi ko na mangingibabaw sa lahat ng mga nagawa kong teleserye," dagdag ng batikang aktres.

Ayon naman kay Estrada na gumanap na Armando Silang, hindi niya makakalimutan ang samahan na nabuo sa paggawa ng serye.

"This show will go down in history. Hindi lang po dahil sa itinagal nito sa ere kung hindi dahil po itong show na ito ay maraming hinakot na awards. Sabi nga sa amin eh hindi magiging buo ang pagiging artista mo kung hindi ka napasama sa 'FPJ's Ang Pribinsyano,'" ani Estrada.

Dagdag niya: "Ang ipinagmamalaki ko po talaga rito na hindi po talaga naranasan sa ibang show ay ang work ethics ng mga tao. Dito ko naranasan ang kahalagahan ng isang artista. Hindi po kami magkaibigan dito, isa po kaming buong pamilya, magkakapatid."

Pinapurihan din nina Tolentino at Estrada si Martin, na isa rin sa mga direktor ng programa.

"Nakita ko na more than 100% ang ibinibibigay niya bilang artista, bilang direktor, writer, bilang nasa creative. Doon ko nakita 'yung gaano katindi ang professionalism and 'yung pagmamahal niya sa industriya," ani Tolentino.

"Hindi ko man lang nakita na kahit katiting na nagbago itong tao na ito. Lalo pa ngang bumait. Ang pinakagusto ko riyan minsan kapag talagang pagod na siya ay isa po ako sa mga taong tini-text niya at sinasabing, 'Pwede bang magkuwentuhan tayo?' Sa inyong lahat masasabi ko lang po ay tama po ang pinili niyong inyong artista na paghangaan," ayon naman kay Estrada.

Mapapanood ang huling tatlong gabi ng "FPJ's Ang Probinsyano" sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.

Sa Biyernes, Agosto 12, nakatakda ang huling pagpapalabas ng "Ang Probinsyano" matapos ang halos pitong taon. Sa Lunes, Agosto 15 ay magsisimula naman ang "Mars Ravelo's Darna" na pagbibidahan naman ni Jane de Leon.

Sa pagtatapos ng serye ay magaganap naman ang "Pasasalamat Tour."

