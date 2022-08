Janella Salvador, priyoridad ang anak na si Jude

MANILA -- Iginiit ni Janella Salvador na si Jude, ang anak nila ng aktor na si Markus Paterson ang priyoridad nila ngayon.

Sa pagbisita ni Salvador sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, diretsahan ang naging tanong kay Salvador kung sila pa ba ni Paterson.

"Basta Ate Reg, masaya kami individually ngayon," tugon ni Salvador sa tanong ng isa sa mga host ng programa na si Regine Velasquez.

"Our focus is Jude. He is the priority," dagdag ni Salvador na ibinahagi ang pagbabago sa kanyang buhay bilang isang ina. Aniya, ibang karanasan, saya at lakas ng loob ang naibigay sa kanya nang magka-anak.

"I think my priorities talaga different na. Different na 'yung priorities ko ngayon. And kapag nahihirapan nga ako kunwari sa work, hindi ko siya nakakasama, iniisip ko na lang lahat nang ginagawa ko ay para sa kanya, para sa future niya," dagdag ni Salvador.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, ipinagdiwang ni Salvador ang kanyang 10 taon sa industriya. Matatandaang 14 anyos lang si Salvador nang maging parte siya ng serye na "Be Careful With My Heart" na inilabas noong 2012.



Pagbabalik-tanaw ni Salvador, hindi niya inaasahan ang pagpasok sa industriya na natutunan niyang mahalin.

"Slowly na-in love ako sa acting talaga. It was unexpected but I fell in love with it," ani Salvador na nakilala rin sa kanyang pagbida sa "O My G!" noong 2015.

Bumida rin siya sa seryeng "Born For You" noong 2016 kung saan nakapareha niya ang dating nobyo na si Elmo Magalona. Noon namang 2019, muling pinahanga ni Salvador ang mga manonood sa pagganap niya sa seryeng "The Killer Bride."

Sa ngayon ay nagbabalik-telebisyon si Salvador, bilang Valentina sa paparating na serye na "Mars Ravelo's Darna."

"Ito ang isa sa pinakaaabangang shows ng buong bansa. ... Just the opportunity to play this iconic role Valentina is a big thing talaga," ani Salvador.

Pag-amin ni Salvador, sa ngayon ay masasabi niya na si Valentina ang pinakamahirap na papel na kanyang ginampanan.

"Ito actually ang pinakamahirap na character na ginampanan ko so far. Kasi first of all, dalawang characters siya si Regina at saka si Valentina. Tapos si Regina pa lang medyo complicated na ang character niya. Ang dami niyang baggage, ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang nararamdaman tapos lagi siyang galit so mataas lagi ang emotions niya. Pagdating pa sa (pagiging) Valentina , siyempre iba naman ako roon, hindi ako tao," paliwanag ni Salvador.

Sa Lunes, Agosto 15, magsisimula ang pagpapalabas ng "Mars Ravelo's Darna" na pagbibidahan ni Jane de Leon, kasama rin sina Joshua Garcia, Zaijian Jaranilla at Iza Calzado bilang ang unang Darna.

