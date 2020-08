Luis Manzano at Long Mejia, may bagong online show sa YouTube

MANILA -- Isang bagong online show ang pagsasamahan nina Luis Manzano at komedyanteng si Long Mejia.

Sa Instagram, ibinahagi ni Manzano sa kanyang mga tagahanga ang aabangang proyekto nila na "Lucky'ng Tulong."

"Naagrabyado ka ba? Napupundi ka na ba? Pwes ito ang takbuhan ng mga feeling dehado! Reklamo mo sa buhay o sa kapitbahay — may solusyon! Ako at si Long ang aayos d'yan," ani Manzano.

Sa comment section ng kanyang post, "yes" ang sagot ni Manzano sa mga nagtatanong kung totoo ba ang sinasabi niyang programa kasama si Mejia.

Isag araw matapos ang pag-anunsiyo ni Manzano tungkol sa "Lucky'ng Tulong," ibinagi nito sa Instagram na ilalabas ito sa YouTube.

"Inaayos na namin vlog/online show namin. Eto na!! Sobrang kulitan to!!! Magiging show talaga 'to!" ani Luis sa caption ng kanyang post.

Matatandaang nagkasama sina Manzano at Mejia sa "I Can See Your Voice" at "Minute To Win It."