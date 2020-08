Lani Mercado, naglabas ng saloobin sa pagkakasakit ng mister na si Bong Revilla Jr.

MANILA -- Ibinahagi ng aktres at politikong si Lani Mercado ang pag-aalala sa kanyang asawang senador na si Ramon "Bong" Revilla Jr. na may sakit na COVID-19.

Nitong Linggo sa Facebook, ibinahagi ni Mercado ang saloobin sa pagsubok na hinaharap ngayon ng kanilang pamilya.

"Papaano mo maipapakita ang pag-aasikaso at pag-aalaga sa iyong asawa na positive sa COVID-19? Hindi mo masamahan. Hindi mo mayakap. Hindi mo mahagkan dahilan sa kailangang mag-14 day isolation muli. Sabay nito’y hindi nakakaligtaan ng inyong lingkod ang mga responsibilidad bilang ina ng lungsod at bilang ina ng aking mga anak," ani Mercado na alkalde ng Bacoor City.

Bilang asawa, hiling ni Mercado ang dasal para sa agarang paggaling ng senador.

"Isama ninyo po sana sa inyong panalangin ang paggaling ni Sen. Bong Revilla at lahat ng may COVID-19. No one is spared, may katungkulan man sa bansa o wala. Patuloy akong magiging malakas at malusog para sa ating pamilya at bayan, Papa. Palakas ka," dagdag ni Lani.

Sa Facebook nitong Linggo ay kinumpirma ni Revilla na nagpositibo siya sa coronavirus. Aniya, sumailalim siya at ang kanyang pamilya sa pagsusuri matapos na magpositibo ang isa sa kasamahan nila sa bahay.

Noong Marso, isang staff ni Revilla ang namatay dahil sa COVID-19.