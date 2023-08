Karina Bautista, inaming may special someone

MAYNILA -- Inamin ng aktres na si Karina Bautista na mayroon na siyang "special someone" ngayon.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, hindi man pinangalanan ay inamin ni Bautista na ibang saya ang hatid nito.

"Ngayon po sobrang ewan ko po, lumabas po siguro 'yung pagka-feminine side ko. Kasi very strong po 'yung personality ko na ako 'yung nagli-lead kahit nasa relationship ako. Pero this time naranasan ko na ako naman 'yung girl. Na parang ako 'yung bini-baby," ani Bautista.

"So super happy po. Kaya feeling ko ay doon lumabas ang glow, 'yung happiness from within," dagdag niya.

Ayon sa aktres, hindi naman nakasalalay sa kanyang special someone ang kanyang kasiyahan. "Pero nakakatulong siya," sagot nito. "Nandiyan siya to comfort ako if ever na sad ako or may pinagdadaanan ako or feeling ko hindi ko nagalingan sa work ko or sa school. So nandiyan siya palagi para ipaalala sa akin na you did your best, you did great and as long as alam mo sa sarili 'yon you should be fine. Siya 'yung mas kalmado; ako, 'yung chaotic -- balance."

Si Bautista ay nakilala rin sa love team nila ng aktor na si Aljon Mendoza.

Sa programa, ibinahagi ni Bautista na isang serye ang nakatakda niyang gawin.