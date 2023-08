Apl.De.Ap tumatanaw ng utang na loob sa Pinoy community sa U.S.

LONDON- Patuloy ang pamamayagpag ng Fil-Am singer at music writer na Apl.De.Ap ng bandang Black Eyed Peas. Kamakailan ay naibahagi niya sa TFC News Conversations na isa siya sa mga kalahok sa bagong season ng Master Chef UK kung saan ibibida niya ang kanyang pagluluto na isa sa mga ipinagmamalaki niya bilang Kapampangan.

Ngunit hindi lang diyan proud si Apl. Dahil sa kabila ng tagumpay niya sa international stage, patuloy pa ring bahagi ng kanyang musika ang pagiging Pinoy. At ito ay suportado ng kanyang mga ka-banda, lalo na ng best friend niyang si Wil. I. Am.

Ito ay dahil na rin noong nagsisimula pa lang sila sa U.S., ang Filipino community ang unang naging audience na sumuporta sa Black Eyed Peas.

“That’s how Black Eyed Peas started, going to Filipino house parties. We would like practice, get on the mic freestyle. So that was a stomping ground, in the Filipino community,” kwento ni Apl.

Kaya naman sa paglikha ni Apl. ng kanyang musika, madalas ay bahagi na ang pagpapakita at pagmamalaki sa kulturang Pinoy, partikular ang lenggwahe.

“Since I started making music, I like going back to what my mum used to listen to like (the band) Asin. She used to listen to Asin all the time. I would hear that around the house. When I started producing, making music, I would remember those songs. Like the song ‘Balita’, it talks about every Filipino story leaving home to support the family. It spoke to me. I just did that in my studio and when I played to Wil, he said ‘Oh what is that? We should put it in the album," kuwento niya.

Mula noon, ayon pa kay Apl., sa pag-uudyok na rin ni Wil. I. Am, parang naging tradisyon na sa Black Eyed Peas na magkaroon ng Tagalog songs sa kanilang mga sumunod na album.

Isa na rito ang Bebot. Ayon kay Apl, tinanong siya noon ni Wil kung ano ba sa Tagalog ang hot chick. Kuwento ni Apl, “then I remember auntie Bebot, that’s how you call hot chick! That’s how that song came about.”

Aminado si Apl., hindi buo ang kumpiyansa niyang magsulat sa Tagalog dahil lumaki siyang Kapampangan at natuto lang siya ng Tagalog nung nasa eskwelahan.

“I was really scared writing that song (Bebot) 'cause I am actually Kapampangan and I only learned Tagalog in school. I was so conscious about my Tagalog writing. I was calling my mum, I was calling everybody,” sabi ni Apl.

Para sa Fil-Am singer-song writer, walang kapantay ang saya niya na tuwing nagtatanghal sa ibang bansa, at bigla siyang makakakita ng bandila ng Pilipinas sa gitna ng crowd.

Sa gitna ng tagumpay, aminado si Apl. na marami pa siyang gustong marating, lalo na ang pagtulong sa mga bagong musician, mga kabataan, hanggang sa mga magsasaka sa Pilipinas.

“I used to be a farmer growing up, tagging along with my grandfather. I was the designated kalabaw watcher. I used to plant sweet potatoes, kamoteng kahoy, tubo, corn. I grew up farming. The first thing I bought when I had money was a rice farm. And now my mum never have to buy rice,” sabi ni Apl.

Hanggang ngayon din ay may komunikasyon pa rin si Apl sa kanyang The Voice Philipppines family. Sa katunayan, ayon kay Apl, may pamasko silang Christmas album na niluluto para sa kanilang mga tagasubaybay.

Alamin ang iba pang kwento ni Apl.D.Ap sa panayam ni TFC Europe-Middle East-Africa Bureau Chief Rose Eclarinal sa TFC Conversations. Panoorin ang video sa ibaba: