Screenshot from ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MANILA — For 'Darna' star Jane de Leon, the highly anticipated teleserye can teach people to help others in times of need.

"If may kakayahan kang tumulong, tumulong, mapalaki o maliit na bagay, malaking bagay na po ’yan para sa mga taong nangangailangan," De Leon said in a press conference held Monday.

"Hindi naman po natin ipagdadamot ’yun laluna kung may mga pinagdadaanan tayo kung anuman ’yung mga natutunan natin sa buhay magsilbi tayong inspirasyon para sa lahat."

De Leon credited her parents who serve as her own Darna.

"Simula po nu’ng una hindi naman po kami ganoon kayaman at lumaki po ako sa hirap at nakita ko po ’yung sakripisyo ng mga magulang ko kung paano nila pinalaki ng mga magulang nila," she said.

"Minsan nga ’yung P100 pinagkakasya namin nina Mama. Kung wala po si Mama, wala rin po ako dito ngayon."

The "Darna" series will premiere on August 15 on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, and iWantTFC.

Also part of the cast are Iza Calzado as the first Darna and Narda's mother Leonor, Janella Salvador as Valentina, Zaijian Jaranilla as Darna's sidekick Ding, and Joshua Garcia as a cop named Brian.

RELATED VIDEO: