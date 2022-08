Screenshot from ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MANILA — Actor Joshua Garcia explained Monday what convinced him to do his viral topless scene in the trailer of the upcoming "Darna" series.

"Na-convince ako kasi nasa tamang edad na rin naman ako and hindi naman sa sobrang laswa na ipapakita ko ’yun ... Topless lang. OK lang naman," Garcia said in a press conference promoting the teleserye.

"Nahirapan lang akong mag-prepare. Medyo nagbuhat ako nang kaunti. Kaunti lang. Hindi talaga ako sanay na nagbubuhat.

"Labas din siya sa comfort zone ko so why not gawin natin hanggang sa nangyari na."

The "Darna" series, which stars Jane de Leon, will premiere on August 15 on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, and iWantTFC.

Also part of the cast are Iza Calzado as the first Darna and Narda's mother Leonor, Janella Salvador as Valentina, Zaijian Jaranilla as Darna's sidekick Ding, and Joshua Garcia as a cop named Brian.

