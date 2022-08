MAYNILA -- Nagpasalamat ang senador na si Grace Poe-Llamanzares sa lahat ng mga manonood ng "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ng aktor na si Coco Martin.

Ang senador ay ang nag-iisang anak ng Hari at Reyna ng Pelikulang Pilipino na sina Fernando Poe Jr. at Susan Roces.

Ang sikat na serye ng Kapamilya network na nagsimulang ipalabas noong Setyembre 2015, ay hango sa pelikula ni FPJ na "Ang Probinsyano" na ipinalabas noong 1996. Sa serye, ginampanan naman ni Roces ang papel ni Lola Flora, ang mapagmahal na lola ng bidang karakter na si Cardo Dalisay (Martin).

Nito lamang Mayo 20 ay pumanaw si Roces sa edad na 80.

"Sa lahat po nang nagmahal sa legasiya ng aking mga magulang na sina FPJ at Susan Roces, tanggapin niyo po ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtangkilik sa 'FPJ's Ang Probinsyano' sa loob ng pitong taon," pauna ni Poe-Llamanzares sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, prodyuser ng tinaguriang "pambansang serye."

Ipinahatid din ng senador ang kanyang pasasalamat kay Martin at sa mga bumubuo sa "FPJ's Ang Probinsyano."

"Nais ko rin pong magpasalamat sa buong cast at crew at sa Kapamilya network na pinangungunahan ni Cardo na si Coco Martin. Sa inyong paggawa ng isang dekalidad na programa na nagbigay ng pag-asa, inspirasyon at kaligayahan sa ating mga kababayan. Alam ko na si Coco ay hindi lamang gumanap kung hindi siya rin ay nagsulat at nag-direk ng teleseryeng ito," ani Poe-Llamanzares.

Inanyayahan rin ni Poe-Llamanzares ang mga manonood na tutukan ang huling mga gabi ng "Ang Probinsyano."

"Muli sana po ay panoorin niyo ang pambansang pagtatapos ng 'FPJ's Ang Probinsyano,'" ani Poe-Llamanzares.

Sa Biyernes, Agosto 12, nakatakda ang pag-ere ng huling episode ng "FPJ's Ang Probinsyano." Papalitan ito ng pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Mars Ravelo's: Darna" sa Lunes, Agosto 15.



