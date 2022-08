Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Darren Espanto ang maging emosyonal nang ibahagi niya ang kanyang pangako para sa kanyang mga magulang.

Nitong Martes sa "Magandang Buhay," ipinahatid nina Espanto kasama sina Seth Fedelin at Sheena Belarmino, ang pasasalamat at pagmamahal sa kani-kanilang mga magulang para sa lahat ng sakripisyo at mga ginawa nito para sa kanila.

Sina Fedelin, Espanto at Belarmino ay tatlo sa mga bida ng musical series na "Lyric and Beat."

Para kay Espanto, pangako niyang gagawin ang lahat para maipagmalaki ng kanyang mga magulang.

"I promise to keep trying to make you proud always and I promise not to be a disappointment too often. Siyempre nandoon na po tayo sa edad na minsan mayroon ka ring gustong gawin na minsan hindi tugma sa kagustuhan ng mga magulang natin, pero that's part of life. Depende rin 'yon I guess sa sitwasyon niyo sa bahay, sa relationship sa magulang mo. Magkakaiba naman tayo ng relationship, kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo makipag-usap sa mga magulang natin. But I promise to my parents na sana makita niyo pa rin ang Darren na kilala niyo nung bata ako bago lumipad papunta ng Pilipinas," ani Espanto na nagsimula nang magpunas ng luha.

"At saka hinding-hindi ko kayo gustong bastusin ever. Siguro may mga times lang na may gusto akong gawin para sa sarili ko pero siyempre as a parent hindi niyo matatanggal sa parents natin ang mag-alala. Hindi niyo matatanggal 'yon, lalo na sa mga ina, sa mga momshie, iba ang pag-worry nila sa atin eh. I just promise to try my best always to make you guys proud and not be a disappointment," dagdag ni Espanto.

Tulad ni Espanto, pangako rin ni Fedelin na gagawin ang lahat para maging isang anak na maipagkakapuri ng kanyang mga magulang.

"Lagi ko lang sinasabi sa sarili ko ito, siguro ang masasabi ko lang kila mama at maipapangko ko kahit saan man sa haba ng panahon paglaki ko lagi niyong masasabi na 'anak ko yan.' 'Yan ang lagi kong sinasabi. At kahit nasaan ako gusto ko lang din sabihin sa mga magulang ko na kahit ilang taon na ako, gusto ko lang sabihin sa inyo na 'Ma, Pa, takot ako sa inyo,'" ani Fedelin.

Pangako naman ni Belarmino na ibigay ang suporta ang mga bagay na nais gawin at maabot pa ng kanyang magulang.

"Kung ano 'yung gusto nilang marating na hindi nila narating before kung gusto niyang mag-aral like my mom, kung gusto niya mag-aral ng pagluluto, baking. I will totally support her. I am going to make sure na masaya rin siya," ani Belarmino.

Ayon sa tatlo, hindi sila makakarating sa kung nasaan sila ngayon kung hindi dahil sa pagmamahal at suporta ng kanilang mga magulang at pamilya.

Bumisita ang tatlo sa "Magandang Buhay" para i-promote ang kanilang musical series na "Lyric and Beat."

Mapapapanood ang serye simula Miyerkoles, Agosto 10, sa iWantTFC.

