MAYNILA -- Nagpaabot ng kanilang pasasalamat sa mga manonood ng "FPJ's Ang Probinsyano" ang mga pinuno ng ABS-CBN at mga direktor ng sikat na serye.

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, prodyuser ng "pambansang teleserye," ibinahagi nina ABS-CBN chairman Mark Lopez, ABS-CBN president Carlo Katigbak at ABS-CBN chief operating officer Cory Vidanes ang walang hanggang pasasalamat sa mga tumutok sa sikat na serye sa loob ng pitong taon.

"Pitong taon, mahabang panahon. Pero ngayong patapos na ang 'FPJ's Ang Probinsyano' parang biglang bumilis ang oras. Kaya hindi namin puwedeng palampasin ang pagkakataong ito upang personal na magpasalamat sa lahat ng nagmamahal sa 'FPJ's Ang Probinsyano,'" ani Lopez.

"Nagpapasalamat din kami kay Coco (Martin) at sa lahat ng artista, production at creative staff at crew na bumuo ng 'Ang Probinsyano.' Alam namin ang tindi ng inyong sakripisyo upang makapaghatid ng dekalidad na teleserye sa ating mga manonood," ani Katigbak.

Dagdag ni Vidanes: "Mula sa telebisyon at ngayon pati hanggang online na, may pandemya man o wala, ang loyalty niyo kay Cardo ay hindi natitinag. 'Ang Probinsyano' ay patunay na sa gitna ng ating mga pagsubok, ang magkakapamilya ay hindi nag-iiwnan at 'yan ang hindi mapapantayan."

"Walang hanggang pasasalamat po mga ka-Probinsyano," mensahe ng mga pinuno ng ABS-CBN.

Samantala, isang malaking karangalan para sa mga direktor na sina Vince Gaite, Kevin De Vela at Malu Sevilla ang maging parte ng serye.

"Sabi nga natin hindi ba hawak-kamay, kapit-bisig, laglag-tuka hanggang tumukod. That's the most unforgettable thing about this show," ani Sevilla.

"Ipagmamalaki ko na naging parte ako ng FPJ's Ang Probinsyano from pilot hanggang finale. ...Actually mas nakaka-challenge sa akin nung naging plebo sina Cardo. Naranasan namin kung paano mag-umpisa ang isang pulis," pagbabalik-tanaw ni Gaite.

"Legacy na siya. Ang dami naming ibinigay para sa show na ito, ibinuhos namin ...Although masaya kami sa ginagawa namin, pero walang naging madali. Mahirap siya pero hindi imposible. Laging ganun and mindset naming lahat," ani De Vela.

Pinuri din ng tatlong direktor ang bida at isa rin sa kasamahan nilang direktor ng programa na si Martin.

"Kay Co, Paps, direk, magaling siya magkuwento. Napaka-creative ng imputs," ani Gaite.

"Pareho kami ng mindset ni Coco na tingin namin sa sarili namin ay sundalo. Araw-araw pakikipagdigma. Kasi ang taping hindi laging smooth," ani De Vela.

"Bigla siyang nag-leg cramp habang lumalangoy. When we got him out ang tanging nasabi niya sa akin was 'halika na D, tapusin na natin baka maubusan tayo ng araw.' It gave you an idea of the person he was, 'yung talagang uunahin niyang isipin 'yung show bago ang sarili niya," ani Sevilla.



Sa Biyernes, Agosto 12, nakatakda ang pagtatapos ang "FPJ's Ang Probinsyano" na papalitan naman ng "Mars Ravelo's: Darna" sa Lunes, Agosto 15.

