MAYNILA -- "Wala na akong magagawa."

Ito ang tugon ng aktres na si Francine Diaz sa mga kritiko o bashers na nagsasabing hindi siya nagpapakatotoo o isa siyang fake.

"Kung tingin niyo eh fake ako, eh 'di okay. Kung ano ang tingin niyo sa akin, wala na akong magagawa. Utak niyo 'yon, hindi ko na hawak 'yan," ani Diaz sa kanyang pinakabagong vlog kung saan binasa at sinagot niya ang mga "palaban" na komento tungkol sa kanya.

Giit ni Diaz, imbes na galit ay mas magandang ipakalat ang pagiging positibo.

"As much as you can guys, spread positivity. Don't spread hate, spread love. As long as you have the happiest heart, everybody can be happy. Everybody happy, everybody laughing. Try to be the light in the dark room, ganoon. Hindi 'yan nakaka-pretty sinasabi ko sa inyo," ani Diaz.

"Kaya sana instead of spreading hate, let's try to spread happiness, love and laughter. 'Di ba may kasabihan kapag tumatawa ka, maganda 'yon sa heart," dagdag ni Diaz.

Isa rin sa sinagot ni Diaz ay ang tanong kung ano ang "worst words" na nabasa niya online.

"Parang lahat naman sila. 'Di ko nira-rank ang hate comments sa akin. Kung mayroon mang worst, hindi siya worst kasi natatawa ako talaga na may nagsabi na buntis daw ako three months na," ani Diaz.

Sa tanong naman kung ano ang kanyang "worst experience" bilang aktres, tugon ni Diaz: "Ako parang lahat na-experience ko naman na pero I'm sure mas marami pa akong mae-experience."

Tumanggi namang sagutin ng aktres kung na-bully na siya ng kapwa artista.

Sinagot naman niya ang tanong kung sinong artista ang hindi niya kasundo.

"Ako so far, buti naman hindi sila maldita sa akin, o kinakawa. So far nakakasama ko sa mga project ay mababait sa akin. Thank you for being so kind to me," ani Diaz.

Isa rin sa hinarap na tanong ni Diaz ay kung naiisip niya ang lumipat ng network.

"Actually hindi sa pagiging bias, pero never ko talaga naisip na nalumipat ng network. Actually kasi bata pa lang ako, actually kaming lahat ABS-CBN na ang channel na pinapanood namin. Sa sobrang nood mo rin at paghanga sa teleserye nila, alam mo 'yung pinagarap mo ring magtrabaho roon sa kompanya na yon. So bakit pa ako lilipat? Nandito na ako sa dream company ko. Bakit pa ako bibitaw?" ani Diaz

Matatandaang mas nakilala si Diaz sa pagganap niya bilang si Cassie sa seryeng "Kadenang Ginto." Sa ngayon ay isa siya sa mga bituin ng sikat na serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba."

