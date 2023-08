MANILA — Comedy superstar Vice Ganda became the first Filipino to reach 15 million followers on microblogging site X (formerly called Twitter).

Vice's latest achievement was celebrated on "It's Showtime" on Tuesday.

"Tingnan mo nga naman o mas dumami pa ang followers ko. Mas marami pa 'yung nag-follow talaga. Sa lahat nang mga naganap, mas dumagsa pa ang followers ko. Maraming salamat talaga. Seriously maraming-maraming salamat sa aking mga Twitter followers. Ang dami niyo na, 15 million. Nakakatuwa 'yung first Filipino to have 15 million followers on Twitter, now X," said Vice, who credited co-host Anne Curtis for convincing him to join Twitter.

"Kasi dati, hindi pa masyadong malala ang social media ay Facebook Queen na ako. Ako 'yung first Filipino naman to reach 1 million followers sa Facebook. Tapos si Anne nagti-Twitter siya, sabi niya, 'Mag-Twitter ka.' Sabi ko, 'Ayaw ko pang-sosyal lang 'yan, saka masyadong nakakaartista.' Tapos ngayon mayroon na tayong 15 million. Maraming-maraming salamat. Napakarami diyan ang madlang na nakatutok sa 'Showtime' araw-araw," he said.

Vice, who joined X in September 2010, has been using the platform not only to interact with fans, but also to comment and express his thoughts on various topics.

As of writing, the comedian has 15,002,108 followers on X.

Meanwhile, Vice also announced that his game show "Everybody, Sing!" was nominated for Best Asian Original Game Show at ContentAsia Awards.

"Congratulations kay Direk Jon Moll at sa buong 'Everybody, Sing!' family. Sa ABS-CBN, congratulations. Maganda talaga itong content natin na 'Everybody, Sing!' Bukod sa fun and entertaining ay public service siya at the same time. Kaya naman nakakatuwa na nano-nominate tayo sa mga Asian awards. Hindi ba nananalo na tayo sa Asian Academy Creative Awards; ngayon naman sa ContentAsia Awards. Magkaiba siya pero Asian-Asian siya. Kaya naman Philippines, pray with us para manalo ulit 'yung ating entry diyan sa ContentAsia," he said.

"Lord, thank you very much. Kaya naman naaaliw talaga ako. Sa lahat nang mga nangyayaring ito ay love talaga ang nararamdaman ko, love and blessings. Thank you so much. Walang puknat love and blessings, thank you," he concluded.