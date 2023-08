Francine Diaz, nais matapos ang kanyang pag-aaral

MAYNILA -- "Kapag alam ko na parang medyo kulang ang knowledge ko, I feel powerless."

Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang tagumpay bilang aktres ay patuloy ang pagnanais ni Francine Diaz na matapos ang kanyang pag-aaral.

"Mahalaga po sa akin ang pag-aaral kasi it makes me feel I am powerful. Ganun po kahalaga sa akin 'yon," ani Diaz bilang tugon sa kung ano para sa kanya ang halaga ng edukasyon sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

"Hindi lang para masabi ko na matalino ako, nakapagtapos ako, pero pangarap ko rin po talaga 'yon para sa sarili ko," dagdag ni Diaz na naniniwalang sandata sa buhay ang edukasyon.

Pangarap din ni Diaz na makitang makatapos ang kanyang mga kapatid.

Nang matanong naman kung paano niya nagagawa na pagsabay-sabayin ang kanyang mga responsibilidad, sagot ni Diaz: "For me, mas inuuna ko ang responsibility bilang anak kaysa responsibility sa sarili ko. So top priority talaga ang family and then saka na lang ako."

Bagama't may pagkakataong nakakalimutan ang sarili, iginiit ni Diaz na wala itong problema sa kanya dahil mas mahalaga na hindi niya makalimutan ang pamilya.

Noong nakaraang taon, ibinahagi ni Diaz ang saya sa pagbabalik ng face-to-face classes.

Bumisita si Diaz sa "Magandang Buhay" kasama sina Sean Tristan at Raven Rigor para anyayahin ang mga manonood na panoorin ang huling tatlong linggo ng "Dirty Linen."

Mapapanood ang huling tatlong linggo ng "Dirty Linen" sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.

