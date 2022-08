MAYNILA -- Ibinahagi nina Yassi Pressman at Bela Padilla ang kanilang pasasalamat sa pagiging parte ng programang "FPJ's Ang Probinsyano" na ngayon ay nasa huling linggo na.

Sa mga video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, prodyuser ng "pambansang teleserye," ibinahagi ng dalawa ang kanilang kuwentong "Ang Probinsyano," na pinagbibidahan ni Coco Martin bilang si Cardo Dalisay.

Pag-amin ni Pressman na gumanap bilang si Alyana Arevalo Dalisay, ang misis ni Cardo, hindi siya makapaniwala na magtatapos na ang serye.

"Kahit nung nandoon kami, we heard the 'Probinsyano' will end maraming-maraming beses and gustong-gusto pa rin siya ng mga tao. Kahit ngayon mahal na mahal ng mga tao si Cardo, mahal na mahal ng mga tao ang 'Ang Probinsyano,'" ani Pressman.

Dagdag niya: "Bumalik ulit 'yung naramdaman ko nung umalis ako, nalungkot ako pero 'yung mga nangyari nandoon pa rin siya sa puso ko. And I'm sure ganun din 'yung nararamdaman ng mga Pilipino, sana."

Magkahalong lungkot at tuwa naman ang nararamdaman ni Padilla sa pagtatapos ng serye.

"Malungkot man na magtatapos na, I am happy din kasi nakagawa tayo ng ganitong klaseng show and we were part of something this big," ani Padilla na gumanap naman bilang si Carmen Guzman, ang misis ng kambal ni Cardo na si Ador.

Ibinahagi rin ng dalawang aktres ang kanilang kuwento na makatrabaho si Martin na isa rin sa mga direktor ng programa.

"Si Coco as a leading man is probably one of the best leading men ever. ...Hindi niya iniisip 'yung sarili niya. Hindi siya selfish. Iniisip niya lagi kung paano ka niya tutulungan, kung paano niya mapapaganda 'yung eksena, paano ito makakabuti sa ating lahat. And for me I think that trait is very, very generous. Mabait. Sobrang galing na aktor," ani Pressman, na nagpasalamat muli kay Martin para sa lahat nang mga nagawa nito at naituro sa kanya.

"I hope Coco seryosohin mo this time when I say I am very, very proud of you. You have proven, ipinakita mo sa lahat kung gaano ka ka-talented hindi lang artista pero creative force. Dito ka na rin talaga nahasa as a director. I am excited na mapanood pa lalo ang mga susunod mo pang gagawin after nito. At sana ay proud ka rin sa sarili mo yan ang pinakaimportante," ani Padilla.

"Sana sa mga coming months ay magpahinga ka ng maayos. Lahat ng sakit, suntok, action scenes na ginawa mo bilang Cardo ay talagang deserve na deserve mo ang magpahinga. Mag-enjoy ka sa mga susunod na linggo at buwan. I am truly blessed to have worked with you on such a beautiful project and I am also very blessed to know you as a person. Maraming salamat sa pag-share mo sa sarili mo, sa aming lahat," dagdag ni Padilla.

Nagbalik-tanaw din ang mga aktor na sina Arjo Atayde, Jhong Hilario, Lito Lapid at Mark Lapid sa pagganap nila sa serye.

Matatandaang si Atayde na gumanap bilang Joaquin Tuazon at si Hilario na gumanap bilang Homer o Alakdan -- dalawa sa pinakamatinding naging kalaban ni Cardo.

Kakampi naman ni Cardo ang mag-amang Lapid sa serye.





Sa huli, ipinaabot ng mga bituin ang kanilang pasasalamat at paghikayat sa mga manonood na tutukan ang huling linggo ng serye.

Ngayong Biyernes, Agosto 12 nakatakda ang pagpapalabas sa huling episode ng "FPJ's Ang Probinsyano" matapos ang halos pitong taon. Sa Lunes, Agosto 15, magsisimula naman ang pagbibida ni Jane de Leon sa "Mars Ravelo's Darna."

