MAYNILA -- Ang mang-aawit at aktres na si Regine Velasquez ang pinakabagong host ng "Magandang Buhay."

Sa episode nitong Lunes ng pang-umagang programa ng ABS-CBN, ibinahagi ni Velasquez ang saya at kaba na maging pinakabago at opisyal na host ng "Magandang Buhay" kasama sina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal.

"Actually kinakabahan ako hindi ko alam. Pang ilang beses ko na rito but for some reason since I am officially going to be part of 'Magandang Buhay, today I am so nervous. Kabadong-kabado talaga ako hindi ko alam," ani Velasquez.

"Excited ako siyempre, I am very excited. But I am just a little nervous I don't know why pero siguro kasi kasama 'yon na siyempre kapag naging host ka there's a certain responsibility. But I am happy. I am very, very happy to be part finally of 'Magandang Buhay,'" dagdag ni Velasquez.

Mas naging espesyal ang pagpasok ni Velasquez dahil na rin sa pagdiriwang ng programa ng kanilang ika-6 na anibersaryo.

Inawit din ni Velasquez kasama sina Magdangal at Cantiveros ang pinakabagong bersiyon ng theme song ng "Magandang Buhay."

Nagpasalamat din si Velasquez sa aktres na si Karla Estrada na naging host ng programa.

"Maraming salamat Jols and Mels. Siyempre maraming salamat din sa mga ka-bonding natin ngayon. Thank you for celebrating with us. Gusto rin nating magpasalamat siyempre kay momshie Karla who's been with 'Magandang Buhay' for six years. She has become part of the show. So thank you very much and happy anniversary to you also," ani Velasquez.

Dalawang linggo lang ang nakaraan nang magpaalam na sa "Magandang Buhay" ang isa sa orihinal na host ng programa na si Estrada.

Maalalang nitong Pebrero nang ipakilala si Velasquez bilang guest co-host ng "Magandang Buhay."

Nito lamang Hunyo nang maging guest host naman ang aktres na si Judy Ann Santos sa pang-umagang programa.

