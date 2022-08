MAYNILA -- Nagpahayag ng kanyang suporta ang aktres na si Maja Salvador sa "pambansang pagtatapos" ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano."

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, prodyuser ng sikat na serye ng ABS-CBN, nagbalik-tanaw din si Salvador sa pagiging parte niya ng programa na pinagbibidahan ni Coco Martin bilang si Cardo Dalisay.

Matatandaang, ginampanan ni Salvador ang karakter bilang si Glenda Corpuz, isang pulis at kaibigan ni Cardo.

"Sure ba parang matatapos ba talaga? Siyempre parang naging habit na ng mga Pinoy na every day, every night may 'Ang Probinsyano.' Naging parte na talaga ng buhay nila. Ngayon na matatapos na I'm sure maraming malulungkot," pauna ni Salvador.

"In fairness naman kasi sa 'Ang Probinsyano,' episodic naman kasi at saka ang daming mga bagong characters na pumapasok at lahat naman 'yon parang ang gaganda nang nagiging resulta ng kuwento ng bawat characters na ipinapasok," dagdag ni Salvador tungkol sa serye.

Ibinahagi rin ni Salvador ang kanyang kuwento na makatrabaho si Martin, isa rin sa mga direktor ng programa.



"Co, congratulations! Grabe 'yung naging journey mo. Kitang-kita naman kung gaano ka ka-passionate sa mga project na ginagawa mo at nakikita naman 'yon ng lahat. Kaya congratulations dahil nakagawa ka ng isang napakaganda, napakatinding teleserye at talagang hindi makakalimutan ng bawat Filipino," ayon naman kay Salvador.

Matatandaang 2016 nang magpaalam ang karakter ni Salvador sa serye.

Sa huli, ipinaabot din ni Salvador ang kanyang pasasalamat at paghikayat sa mga manonood na tutukan ang huling linggo ng serye.

"Maraming-maraming salamat po dahil until now ay walang sawa kayong sumuporta sa 'Ang Probinsyano.' At kahit saglit lang po ako, maraming-maraming salamat dahil hindi niyo nalilimutan si Glen Corpuz at ako rin po never kong makakalimutan ang character na 'yon dahil sobrang naging espesyal din ang karakter na 'yon sa akin," ani Salvador.

"Mga Kapamilya, mga Kapatid, mga ka-A2Z, huwag na huwag niyo pong palalagpasin ang 'pambansang pagtatapos ng 'Ang Probinsyano' malapit na malapit na," ani Salvador.

Ngayong Biyernes, Agosto 12 ang huling gabi ng FPJ's Ang Probinsyano" matapos ang halos pitong taon. Sa Lunes, Agosto 15, magsisimula naman ang pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Mars Ravelo's Darna" na pinagbibidahan naman ni Jane de Leon.

