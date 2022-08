MAYNILA -- Tanggap at nauunawaan ng aktres na si Jane de Leon ang puna at pambabatikos ng bashers kung bakit siya ang napili bilang pinakabagong "Darna."

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes kasama ang kanyang ina, inamin ni De Leon na nung una ay nasasaktan siya sa mga natatanggap na banat mula sa bashers.

Watch more News on iWantTFC

"Una po talaga, alam ni mommy 'yan na naapektuhan po ako, kasi biglang Darna from 'Halik,' from baguhang artista. 'Di ko alam kung paano ko iha-handle. Siyempre naapektuhan po ako ganyan, 'Bakit nila sinasabi ito?' Pero after years and months, na-realize ko rin po na may point din naman po sila. Bakit nga po ba ako ang napili? Sa totoo lang, hindi ko rin po alam kung bakit ako po ang napili," ani De Leon.

"Totoo naman po. May point naman po sila", dagdag ni De Leon.

Hindi naman napigilan ni Regine Velasquez, na ngayon ay opisyal ng host ng "Magandang Buhay" na sagutin ang tanong kung bakit si De Leon ang napili na maging Darna. Matatandaang dati ring gumanap si Velasquez na Darna sa pelikula.

"Alam mo naiintindihan ko kung bakit pinili ng ABS-CBN 'yung someone who is new and fresh. Siyempre gusto natin ang Darna natin ay bagong mukha. I remember when it was Angel (Locsin), bago. Si Vilma Santos she was so young when did Darna. Kilala natin siya, pero baguhan lang din siya. Even Lorna Tolentino. So tamang tama lang na bagong mukha rin ang magiging Darna ngayon," ani Velasquez.

Sa programa, ibinahagi naman ng ina ni De Leon ang suportang ibinibigay nila sa aktres lalo na sa batikos na tinatanggap nito.

"Parang ang hirap din on our part kasi ako nakikita ko siya minsan umiiyak. Pero strong naman si Jane. So over the years natutunan din niya na mag-adjust sa mundo ng show business. Ayon nagpapatibay din naman sa kanya. So iniintindi niya na lang ... Sabi ko, 'I think hindi ka nila kilala siguro kaya nasabi nila 'yun kasi wala silang nakikita sa iyo puro social media lang.' So we kept on telling her na siguro baby mag-ano ka ng ibang platforms.' That's why nag-start siya mag-vlog para mas makilala siya," kuwento ng ina ni De Leon.

Inilunsad ang vlog ni De Leon nito lamang Agosto 7.

Sa nakaraang panayam, sinabi ni Rex Ravelo, anak ni Mars Ravelo na siyang lumikha ng Darna, bagay kay De Leon ang sikat na komiks karakter.

Sa ilalim ng Dreamscape Entertainment, magsisimula ang paglipad ni De Leon bilang Darna sa susunod na Lunes, Agosto 15.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC