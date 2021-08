Pinoy Olympic athletes binigyang pugay sa 'ASAP'

Hinandugan ng mga performance sa 'ASAP Natin 'To' ang kauna-unahang Pinoy Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz. Screengrab

Binigyang pugay ngayong Linggo ng mga Kapamilya singer sa "ASAP Natin 'To" si Olympic gold medalist Hidilyn Diaz pati ang iba pang atletang Pinoy na sumabak sa Tokyo Olympics.

Ayon kay Regine Velasquez, naging daan ang mga atleta para magbigay ng pag-asa sa maraming Pilipino sa gitna ng COVID-19 pandemic.

"Dahil sa inyong mga atleta, nagkaroon kami ng hope, binigyan niyo kami ng napakalaking pag-asa na we can go on living," ani Velasquez habang kapanayam si Diaz virtually.

Sa panayam sa "ASAP," sinabi ni Diaz na nag-sink in na sa kaniya ang realidad na nakuha niya ang kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa loob nang 97 taon na pagsali.

"Natanggap ko na, realidad na, ito na ang realidad na hawak-hawak ko ang gold medal," anang weightlifter.

Watch more on iWantTFC

Ayon din kay Diaz, batid niyang maraming pinagdadaanan ang mga Pilipino ngayong panahon ng pandemya at hinikayat ang mga nakakaranas ng anxiety na humanap ng mga kaibigang mapagsasabihan ng mga pinagdadaanan.

"Try niyo pong maghanap ng kaibigan na masasandalan niyo, na puwede niyong ilabas iyong problema. Kailangan niyo po ng kausap din," ani Diaz.

"Ang problema, hindi 'yan forever nandiyan. Ang pandemic mawawala din 'yan. Tiwala lang. Keep moving on, keep going on sa buhay natin. Trust God," dagdag niya.

Binigyang pugay rin ni Janine Gutierrez ang silver medalists na sina Carlo Paalam at Nesthy Petecio, at bronze medalist na sina Eumir Marcial.

Handog ng bandang 6Cyclemind kasama si KZ Tandingan ang kantang "Saludo" para kay Diaz.

Inawitan din siya ng New Gen Divas na sina Sheena Belarmino, Gigi de Lana, Lara Maigue at Elha Nympha.

Kinanta rin nina Velasquez at Zsa Zsa Padilla ang "Lipad ng Pangarap" para kay Diaz.