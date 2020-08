Bakit nag-alangang magbalik-taping sa ‘Ang Probinsyano’ si Yassi Pressman?

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Aminado ang aktres na si Yassi Pressman na nagdalawang-isip siya kung babalik sa taping ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano."

Paliwanag ng aktres, ito ay para sa kaligtasan niya at ng kaniyang pamilya, kasabay ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

"I wasn't even sure if I was willing to come back din dahil sa takot kasi kung hindi man ako magkasakit, baka yung pamilya ko naman yung magkasakit so it was something that I really had to think about, it was a family decision talaga," ani Pressman.

Pero sa huli, nagbalik naman sa taping ang aktres para ipagpatuloy ang kaniyang karakter na si Alyana, na may naungkat na nakaraan sa karakter ni Richard Gutierrez na si Angelito.

MGA PLANO NI LIZA SOBERANO

Samantala, wala pang linaw sa susunod na plano ang aktres na si Liza Soberano matapos mapaso ang prangkisa ng ABS-CBN.

Sa ngayon, tinututukan ng aktres ang kaniyang pag-aaral.

"I'm focusing on my studies because that is one plan that is concrete, I wanna be a counselor in the future," ani Soberano.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News