Melai Cantiveros, dinepensahan ang panganay na anak

MAYNILA -- Dinepensahan ni Melai Cantiveros ang panganay na anak mula sa ilang netizens.

Sa Instagram, ibinahagi ni Cantiveros ang saloobin sa mga natatanggap na hindi magagandang komento patungkol sa unang anak nila ng mister na si Jason Francisco.

"'Di na sana ako magreact pero pag anak na ang pag usapan di pwede guyssssssss , kasi bata lang ang anak ko guys. Di ako papayag na kng anu anu sasabihin nyu sa anak ko dahil ako ang dumidisplina sa mga anak ko, kilala ko mga anak ko madasalin mga yan pati mundo pinagdarasal nga ng mga yan. Disiplinado mga yan at masayahin, alam nga mga anak ko guys kung kailan ang kulitan at kailan ang seryosohan. Sa mga seryoso macyado sa role nila sa buhay magstretching dn kayu guys importante ang happiness and enjoyment sa pagsasama nyu sa buhay," ani Cantiveros.

"Wag nyu kalimutan mag enjoy sa guys. Sa mga nakakaintindi naman sa kulitan nmin, Kamsamiiii sa inyo. SarangeyoOoO. Sa mga hindi nakakaintindi, maiintindihan nyu rin kami pagdating ng panahon, panoorin nyu nalang kami araw araw para umabot na kayu sa punto na naiintindihan nyu na kami at masasabi nyu 'ahhhhhh ganun lang pala tlaga sila,'" dagdag ni Cantiveros.

Naging usap-usapan ang video nina Cantiveros dahil sa naging komento ng kanyang anak tungkol sa kanyang mukha.

Sa video naman na inilabas ni Cantiveros, tinanong ng komedyana ang anak na si Mela kung seryoso ba ito sa kanyang mga nasabi sa pinag-uusapang video.

“Ate Mela do you mean it, to say your mama is a monkey?” ani Cantiveros.

“Hindi, Mama. I love you naman. Prank lang, joke-joke lang 'yun,” paglilinaw ni Mela.

Sa huli, iginiit ni Cantiveros na ang mga sinabi ng anak ay biro lang sa kanilang pamilya.

“Ganun talaga ang kulitan namin. We are the most kulit family. Pero ako bilang ina, 'yang mga bata na 'yan, 'yan ang pinakamabait na mga bata sa lahat. Dahil kapag sinabi kong behave, behave 'yang mga 'yan," ani Cantiveros.

"Huwag kayong over mag-react guys, because alam ninyo minsan i-enjoy dapat ninyo ang life. Huwag 'yung kahit konting kibot nag-re-react kayo, kasi life is enjoying. Shini-share nga namin sa inyo ang life namin, pero kayo naman over kayo mag-react. If hindi niyo naman naiintindihan ang aming happiness, ang aming kulitan, 'wag kayo mag-react ng sobra. Kasi pangit naman ang iniisip niyo,” dagdag ni Cantiveros.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC