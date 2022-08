'He's Into Her' cast bumisita sa 'ASAP' para sa season finale

Pinangunahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano ang dance number ng 'He's Into Her' cast sa 'ASAP,' Agosot 7, 2022. Screengrab

Bumisita sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo ang cast ng patok na teen romance series na "He's Into Her" para i-promote ang pagtatapos ng kanilang ikalawang season at nalalapit na concert.

Sa pangunguna nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, umindak ang cast ng "He's Into Her" sa "ASAP" stage sa remix ng kantang "Best Time" ng P-pop group na BGYO, na theme song ng serye.

Nagpasalamat naman ang mga bida sa mainit ng pagsuporta ng publiko sa serye, na naglabas ng season finale episode sa iWant TFC noong gabi ng Miyerkoles.

"Overwhelming talaga ang support niyo sa'min ni Maxpein at sa buong 'He's Into Her' cast," ani Pangilinan, na tinutukoy ang pangalan ng karakter ni Mariano.

"Salamat sa todong suporta niyo for the grand finale of 'He's Into Her' Season 2," dagdag naman ni Mariano.

Mistulang patikim ang "ASAP" number para sa mga performance na ipapakita ng cast sa finale concert sa Araneta Coliseum, Quezon City sa Agosto 27.

Mapapanood naman ang season finale ng "He's Into Her" ngayong gabi ng Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2Z.