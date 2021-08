Araw-araw na ang bagong segment ng It's Showtime na “Madlang Pi-Poll” kung saan maging home viewers ay maaaring manalo ng premyo. ABS-CBN

Matapos ang matagumpay na panimula, magiging araw-araw na ang interactive game show ng “It’s Showtime” na “Madlang Pi-Poll” simula sa Agosto 9, Lunes.

Dalawang linggo matapos ilunsad sa mga Kapamilya viewer, inanunsyo nitong Biyernes ang magandang balita sa mga manonood na maaaring manalo ng papremyo sa pagsagot lamang sa mga katanungan.

Sa nasabing virtual game, makakasali ang mga manonood sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na ipapakita sa screen habang umeere ang segment. Tanging mga nasa Pilipinas lamang na may edad 18 anyos pataas ang makakasali.

Kasamang maglalaro ng madlang pipol ang ilang studio players na susubukang hulaan ang magiging sagot ng karamihan sa mga manonood.

Bawat katanungan ay may katumbas na halaga na naglalaro mula P5,000 hanggang P30,000. Kapag nahulaan ng studio players ang pulso ng karamihan sa madlang pipol, sa kanila mapupunta ang premyo.

Kung mali naman ang pinili nila, mapupunta ang halaga ng tanong sa madlang pipol na paghahati-hatian ng mapipiling panalo.

Umabot sa higit 45,000 na Kapamilya ang sumali sa game show sa unang episode pa lamang nito.

Mapapanood ang “It’s Showtime” mula Lunes hanggang Sabado sa A2Z channel sa digital at free TV, Kapamilya Channel sa cable at satellite TV, sa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iWantTFC app.