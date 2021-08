Bakit tinanggap ni Sharon Cuneta ang ‘Revirginized’?

Mula sa Instagram ni Sharon Cuneta

Maingay na pinag-uusapan sa social media ang pelikulang “Revirginized” na pinagbibidahan nina Sharon Cuneta at Marco Gumabao lalo na nang lumabas ang trailer nito at iba pang pasilip sa palabas.

Ayon sa ulat ng PUSH, inamin ni Cuneta na iba ang nasabing proyekto sa mga nakasanayan niyang karakter sa mga pelikulang nagawa niya.

Ngunit para kay Mega Star, panahon na para subukan naman niya ang mga karakter na hindi pa niya nagagawa sa higit 60 pelikulang nabuo niya sa kaniyang karera sa showbiz.

“From 'Dear Heart', always the simple, the true, the good, the beautiful, the wholesome, the sweet, the matino, the disente, you know. But I said, after more than 60 movies actually, medyo I think I have already earned the right to play around and experiment with other roles,” tugon ng beteranang aktres.

Kuwento pa nito, espesyal sa kaniya ang pelikula na ginawa ni Darryl Yap dahil nabigyan ito ng kalayaan na maging kakaiba sa mga nakasanayan niya.

“I’m very excited actually over 'Revirginized'. When we were shooting it, alam ni direk, minsan may mga eksenang . . . ‘Diyos ko, direk! Talaga bang gagawin ko ‘to? Talaga bang sasabihin ko ‘to? Pero hindi, artista ako. Susundin kita,’” pag-alala ni Mega Star.

“I trust fully, totally in my director, in the story. Tinanggap ko dahil gusto kong gawin, hindi dahil sa kailangan kong gawin.”

Saad pa ng batikang aktres, hindi niya nagawang hindian ang pelikula lalo pa’t may kurot umano sa damdamin ang kuwento na taliwas sa mga ipinaparatang ng ilang netizens nang mapanood ang trailer nito.

Dinepensahan din niya si Yap sa mga bumabatikos dito. Aniya, ang nakikita lamang ng tao ay ang mga kontrobersyal na eksena at hindi ang kabuuan ng istorya.

“If you watch his movie, mano-notice n’yo po, sa umpisa puro kalokohan yan, puro ganyan. Pero in the end, laging merong tusok sa puso. Nu'ng ikinuwento niya sa akin ito actually, nu'ng pinitch niya sa amin, napaluha ako,” pag-amin ni Cuneta.

Higit na pinag-usapan ang trending na “body shot” scene ng aktres, 55, kung saan uminom ito ng tequila bago dinilaan ang asin na nakakalat sa tiyan ni Gumabao, 26.

Mapapanood ang “Revirginized” sa KTX.ph, iWantTFC, TFC IPTV, SKY PPV, at Vivamax.

