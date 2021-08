MAYNILA—Matapos ang pagkaantala ay kinasal na ang aktres na si Angel Locsin sa movie producer na si Neil Arce, pagsisiwalat nila sa isang vlog na inilabas nitong Sabado.

"And just like that ❤️ Bukas na yung iba. Namimilipit pa ako sa kilig," ani Locsin sa isang post sa kaniyang Instagram account.

Ibinahagi rin ng matalik na kaibigan ni Locsin na si Dimples Romana ang retrato ng bagong-kasal, na nagpasilip sa huling bahagi ng kanilang "Lipat Bahay Gang" vlog.

Unang kinumpirma nina Locsin at Arce ang kanilang relasyon noong Pebrero 2018, at naging magkaibigan ng 7 taon bago naging magkarelasyon.

Hunyo 2019 nang ma-engage ang dalawa, na inanunsiyo nila sa serye ng mga Instagram post.

Una nang nabanggit na kasado na ang kanilang kasal ngayong 2021, matapos ang pagkaantala na idinulot ng pandemya.

Watch more on iWantTFC