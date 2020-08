Robin Padilla tells public 'to act, join reservists', rather than criticize gov't

Actor Robin Padilla talks to members of the Senate Press Corp in this September 5, 2018 file photo. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MANILA - "We are at war."

This was the reminder of action star Robin Padilla, who expressed his disappointment in an Instagram post on Tuesday, noting that many Filipinos do not seem to realize the the seriousness of the coronavirus pandemic.

"Napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi pa rin natatanggap ang katotohanan na ang Inangbayan Pilipinas ay nasa gitna ng digmaan pandaigdig laban sa COVID-19 habang hindi pa tayo nakakaangat sa laban sa kahirapan dulot ng mga mapagsamantalang mga negosyante at mga korup sa gobyerno," he said.

"Ramdam na natin lahat sa ating mga tahanan ang unti-unting pagkalimas ng ating mga savings at hindi ito problema lang natin; buong mundo ang suliranin na ito.

"Kaya't imbes na mabuhay at magising ka araw-araw sa pagrereklamo at kakabatikos, ABAY kumilos ka para makatulong at mapakinabangan una ng sarili mo, mga pamilya mo at ng Inangbayan," he added.

A staunch supporter of President Rodrigo Duterte, Padilla emphasized that this "is not the time for politics."

"Ito ang oras ng pagtulong sa gobyerno maging ano man ang kulay mo. Isaksak niyo sa baga niyo at puso niyo na ang pinag-uusapan ngayon at ang nakataya ngayon ay ang SURVIVAL ng ating LAHI at INANGBAYAN PILIPINAS," he said.

Padilla thewn called on Filipinos to join the uniformed reservists to help the country amid the pandemic. The veteran actor is a member of the Philippine Army reserve force.

Duterte earlier said he's considering to tap the reservists to help the government forces on ground in efforts to curb the coronavirus spread.

To date, the Philippines has nearly 120,000 COVID-19 cases, the highest in Southeast Asia.