Star Magic artists, ibinahagi ang mga plano ngayong ECQ

MAYNILA -- Ibinahagi ng ilan sa mga bituin ng Star Magic ang plano nila sa muling pagpapatupad ng enhance community quarantine o ECQ sa National Capital Region (NCR) simula ngayong Biyernes, Agosto 6.

Isinailalim muli sa ECQ ang NCR at iba pang kalapit lalawigan nito para maiwasan ang posibleng pagdami ng mga kaso ng Delta variant ng COVID-19.

Sa Inside News ng Star Magic nitong Huwebes, ibinahagi nina Jed Madela, Nikko Natividad, Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Anthony Jennings, Daniela Stranner, Ryan Rems, Yamyam Gucong, Karina Bautista, Gillian Vicencio, Jayda, at Francine Diaz ang kanilang planong gawin ngayong ECQ.

"Ang gagawin ko po, ako ay mananatili sa bahay namin at ita-try ko pa rin na maging productive. Ang gagawin ko... ay tutok sa paggawa ng art toys," ani Madela.

"Kailangan ko pa rin kumayod, magtrabaho dahil wala naman akong choice. Kahit sinabing ECQ ay tumatanggap pa rin ako ng trabaho dahil 'di naman pwedeng huminto. Ang kailangan ko na lang gawin ay mag-ingat," ani naman ni Natividad.

Paghahanda naman para sa susunod na proyekto ang gagawin nina Oinuma, Jennings, Stranner at Gucong.

"Gagamitin ko itong time na ito para mas mag-prepare para sa next project na gagawin namin. Also magla-live stream para kahit paano ay makapag-interact pa rin ako with the supporters with the fans," ani Oinuma.

"Spend time with my family. Pangalawa, kumain ng marami dahil kailangan ko 'yon. Kapag walang trabaho puwedeng maglaro, tapos prepare pa rin sa darating na work," ani Jennings.

"Ang gagawin ko siyempre ngayon I'm preparing for the movie, nagwo-workout ako, inaaral ko ang character ko, so 'yon. Nagre-ready ako," dagdag ni Stranner.

"Magla-lock-in taping po ako. Pagkatapos ng lock-in taping ay uwi pa ako ng bahay at kung may chance na makapagpa-vaccine ay magpapa-vaccine po," pagbabahagi ni Gucong.

Ang makapagpahinga at mag-ehersisyo ang ilan sa mga planong gawin nina Vicencio, Rems at Miguel.

"Magwo-workout lang naman, magda-diet, mag-aaral ng Tagalog. Manonood ng Netflix series," ani Miguel.

"Baka manood lang ako ng Netflix, manood ng manga o kung ano man. Try ko mag-workout," ani Vicencio

"Well life is all about games. So I plan to eat more protein," ani Rems.

Pagbabalik sa pag-aaral ang paghahandaan naman ni Bautista.

"Magbabalik-aral na ako for school year 2021-2022. I will also be looking for more ways to be close to our Lord. So mayroon akong Bible study group," ani Bautista.

Ang pagsulat naman ng mas marami pang kanta ang gagawin ni Jayda.

"Ngayong ECQ part 3 balak ko talaga mas magsulat ng maraming kanta. I've always found music to be the perfect outlet for me and my emotions, especially sa mga panahon na katulad nito. Kaya ngayon mas icha-challenge ko ang sarili ko na mas maging creative," ani Jayda.

Ang pangangalaga sa kalusugan ang balak na gawin ni Diaz, isa sa mga bida ng seryeng "Huwag Kang Mangamba."

"Ako naman ang gagawin ko ngayong ECQ ay matutulog ako ng maaga at gigising ako ng maaga para makapagpaaraw ako sa labas. Dahil sabi nila may vitamin ang sun at nakakadagdag ito ng lakas sa ating resistensiya. Kaya naman mga Kapamilya, always stay safe and stay healthy and follow safety protocols. Let's all pray na matapos na ang pandemic na ito," ani Diaz.