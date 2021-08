Pinag-usapan sa social media ang body shot scene nina Sharon Cuneta at Marco Gumabao. Sharon Cuneta Instagram

Labis na pinag-usapan ang mga larawan na kumalat kamakailan sa social media ng "body shot" na eksena nina Sharon Cuneta at hunk aktor na si Marco Gumabao sa pelikulang “Revirginized.”

Sa mga retratong lumabas, makikitang uminom ng tequila si Cuneta bago dinilaan ang mga asin na nakakalat sa katawan ni Gumabao.

Ayon sa ulat ng PUSH, tatlong beses na naligo ang 26-anyos na aktor bago ang eksena nila ni Megastar.

“Nag-scrub ako ng katawan noon siyempre. Hindi puwedeng hindi. Nakatatlong ligo ako before that scene,” pag-amin ng aktor.

Umani ng samu’t saring reaksyon ang trailer ng nasabing pelikula kabilang na ang mga negatibong komento ukol dito.

Ngunit hiling ni Gumabao, panoorin muna sana ng mga tao ang pelikula bago ito husgahan lalo pa’t maliit lamang na parte ng palabas ang nakita sa trailer.

“Everyone’s entitled to their own opinion so, of course, rerespetuhin namin if ever 'yun po ang opinyon nila para sa movie namin. But for me, before you bash us, or before you say bad stuff about our film, I think it’s best that you watch it first,” saad ng aktor.

“Based on the trailer, parang it’s all partying, it’s all about having fun. But if you really watch the whole film, makikita niyo na may lesson sa dulo, especially 'yung scene namin ni Ms. Sharon.”

Ibinahagi rin ni Gumabao na inakala niyang anak ni Cuneta, 55, ang magiging karakter niya sa pelikula nang sabihan ng Viva na magsasama sila sa isang proyekto.

“Hindi ako makapaniwala talaga noong una. So I thought noong una, anak ako, 'yon talaga ang unang pumasok sa isip ko. ‘Ikaw yung magiging leading man ni Sharon sa movie.’ I was really shocked and I was really excited,” paglalahad ni Gumabao.

Mapapanood ang “Revirginized” simula ngayong Biyernes, Agosto 6, sa KTX.PH.

